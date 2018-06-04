Chanel рассказали московским студентам о коллекции Métiers d’Art 

На следующий день после показа коллекции Métiers d’Art, который прошел в Москве 31 мая, Chanel провели дискуссию для студентов московских творческих вузов. Директор направления моды Chanel Бруно Павловски рассказал 200 студентам о бизнес-модели бренда, взаимодействии между мастерскими Chanel и ателье Métiers d’Art, а также о развитии модной индустрии в целом. Модератором дискуссии была главный редактор российского Vogue Маша Федорова.
Ранее Chanel провели специальную презентацию круизной коллекции для студентов-дизайнеров.