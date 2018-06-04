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Российский коллекционер обвинил британских таможенников в продаже его яиц Фаберже
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Российский коллекционер обвинил британских таможенников в продаже его яиц Фаберже 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Россиянин Александр Иванов, обладатель самой большой коллекции яиц Фаберже в мире, обвинил британских таможенников в том, что они повредили и продали несколько редких предметов из его коллекции, сообщают британские СМИ.
Иванов обвинил таможенников в «возмутительном вандализме». По его словам, некоторые предметы его коллекции антиквариата были утеряны, повреждены и даже проданы. Ущерб он оценивает в 600 тыс. фунтов стерлингов (803 тыс. долларов), сообщает The Times.
Речь идет о предметах из его коллекции, временно задержанных по пути в его музей Фаберже в Германии. Иванов требует немедленного возвращения недостающих сокровищ, угрожает подать в суд с требованием компенсировать убытки.
Иванов оценивал свою коллекцию почти в 12 млн долларов.
История началась еще в 2013 году, когда директор музея Фаберже Сергей Автоношкин возвращался в Баден-Баден из Лондона. Там он купил с аукциона предметы искусств для музея стоимостью в 600 тыс. фунтов стерлингов. Однако его задержали британские таможенники, так как музею Фаберже ранее предъявили обвинения в якобы неоплате почти 70 тыс. фунтов стерлингов (93 тыс. долларов) НДС на предметы искусства на протяжении 15 лет.
Предметы искусства были временно изъяты таможенной службой, а когда Иванов получил их обратно, часть предметов отсутствовала, а часть была повреждена. По его словам, часть из них вообще продали.
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