Российский коллекционер обвинил британских таможенников в продаже его яиц Фаберже

Россиянин Александр Иванов , обладатель самой большой коллекции яиц Фаберже в мире, обвинил британских таможенников в том, что они повредили и продали несколько редких предметов из его коллекции, сообщают британские СМИ.

Иванов обвинил таможенников в «возмутительном вандализме». По его словам, некоторые предметы его коллекции антиквариата были утеряны, повреждены и даже проданы. Ущерб он оценивает в 600 тыс. фунтов стерлингов (803 тыс. долларов), сообщает The Times

Речь идет о предметах из его коллекции, временно задержанных по пути в его музей Фаберже в Германии. Иванов требует немедленного возвращения недостающих сокровищ, угрожает подать в суд с требованием компенсировать убытки.

Иванов оценивал свою коллекцию почти в 12 млн долларов.

История началась еще в 2013 году, когда директор музея Фаберже Сергей Автоношкин возвращался в Баден-Баден из Лондона. Там он купил с аукциона предметы искусств для музея стоимостью в 600 тыс. фунтов стерлингов. Однако его задержали британские таможенники, так как музею Фаберже ранее предъявили обвинения в якобы неоплате почти 70 тыс. фунтов стерлингов (93 тыс. долларов) НДС на предметы искусства на протяжении 15 лет.