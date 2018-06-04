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5 пар обуви без каблука для самого модного лета
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5 пар обуви без каблука для самого модного лета 

SNCmedia.ru 21 минуту назад
Фото: SNCmedia.ru
Мюли
Одна из самых трендовых моделей обуви этого сезона обязательно должна оказаться в вашем модном арсенале. Их можно носить как с платьями, так и с любой повседневной одеждой: брюки, джинсы и юбки. Выбирайте модель с яркой вышивкой и украшениями, чтобы такая обувь могла стать звездой любого лука.
Шлепанцы
Еще одна супер-удобная обувь, идеально подходящая для лета — шлепанцы. Сейчас актуальны модели в стиле 90-х, которые отлично смотрятся с джинсовыми мини, бермудами и велосипедками.
Сандалии
Никакое лето не может пройти без пары любимых сандалий. В этом сезоне предлагаем отдать предпочтение моделям ярких цветов. Такие круто дополнят образы с однотонными платьями, например, белыми. А вместе с плетеной сумкой и узкими очками вообще получится самый трефовый аутфит.
Кроссовки
Без кроссовок мы уже не представляем свою жизнь. А когда дизайнеры представляют столько невероятных моделей, удержаться и не пополнить свою и без того безумную коллекцию почти невозможно. Но живем один раз, поэтому смело покупайте и носите все лето (и осень, и зиму).
Слипперы
А на такие слипперы можно поменять выходные туфли и босоножки. Острый нос и ремешок, напоминающий популярный пару сезонов назад длинный пояс, сделают любой лук в сто раз более модным. И никакие каблуке не нужны!
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