Жасмин впечатлила элегантностью, отказавшись от пышности и «мишуры»

Певица и ее муж, молдавский миллионер Илан Шор , давно живут на две страны: Жасмин с детьми — в Москве, супруг — в Кишиневе, где у него бизнес. По словам артистки, она не обделена вниманием супруга (Илан, к слову, моложе звезды на 9 лет). «Мы постоянно на связи и не чувствуем расстояния», — уверяет певица. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Обычно мне не очень нравится стиль Жасмин — она девушка восточная, любит пышность, яркость, мишуру. Но в этот раз хочу ее похвалить: певица сумела соблюсти баланс. Насышенный цвет и атласный блеск — дань ее восточным предпочтениям, которые уравновешивают отсутствие лишних деталей и минимум украшений. Клатч в тон платью очень в тему. Браво!