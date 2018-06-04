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Жасмин впечатлила элегантностью, отказавшись от пышности и «мишуры»
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Жасмин впечатлила элегантностью, отказавшись от пышности и «мишуры» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жасмин Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета
Певица и ее муж, молдавский миллионер Илан Шор, давно живут на две страны: Жасмин с детьми — в Москве, супруг — в Кишиневе, где у него бизнес. По словам артистки, она не обделена вниманием супруга (Илан, к слову, моложе звезды на 9 лет). «Мы постоянно на связи и не чувствуем расстояния», — уверяет певица. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Обычно мне не очень нравится стиль Жасмин — она девушка восточная, любит пышность, яркость, мишуру. Но в этот раз хочу ее похвалить: певица сумела соблюсти баланс. Насышенный цвет и атласный блеск — дань ее восточным предпочтениям, которые уравновешивают отсутствие лишних деталей и минимум украшений. Клатч в тон платью очень в тему. Браво!
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