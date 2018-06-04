Naomi Goodsir Parfums: «невидимые аксессуары» в ярком образе

Философия бренда Naomi Goodsir Parfums созвучна традициям независимых парфюмерных марок. За ароматами стоит уникальная личность автора, создающего свою собственную креативную вселенную, исходя из своего видения и стиля. Для создания этих одновременно классических и смелых ароматов используются ценные «сырые» ингредиенты. Концепция бренда восходит к временам, когда использование аромата было частью этикета и говорило о статусе человека.

Все детали тщательно продуманы как по форме, так и по содержанию. Флаконы винтажной формы в духе парфюмерии Грасса с бакелитовыми крышками упакованы в черные коробки с вертикально раскладывающимся внутренним каркасом, украшенным сделанной вручную печатью.

Лучшие парфюмеры индустрии помогли Наоми воплотить в жизнь ее задумки, среди них Жюльен Раскине, ученик Пьера Бурдона , Бертран Дюшофур и Изабель Дуайен. Они создали «невидимые аксессуары», которые станут проводником в креативную вселенную, созданную Наоми Гудсир.

Все ароматы Naomi Goodsir Parfums произведены и упакованы вручную на Французской Ривьере недалеко от Грасса, где Наоми живет и работает.

Коллекция состоит из пяти ароматов:

1. CUIR VELOURS / Бархатная кожа (2012) — глубокий аромат, соблазнительно обволакивающий телонаподобие мягкой замши. Аромат табака с нотами рома, ладанника, ладана и бессмертника.

2. BOIS d’ASCÈSE/ Лес Аскезы (2012) — влекущий дымный аромат табака и виски с нотами корицы, амбры и ладанника. Дубовый мох, можжевельник и сомалийский ладан передают властный, но утонченный характер.

3. OR du SÉRAIL / Золото гарема (2014) — гурманский текстурный древесный аромат с нотами табака, амбры и мускуса.

4. IRIS CENDRÉ / Пепельный ирис (2015) — свежие цветочные ноты бергамота, мандарина и специй. Насыщенный ладан в пудровом сердце фиалки и ириса. Ладанник, табак и амбра придают аромату особую чувственность.

5. NUIT de BAKÉLITE / Бакелитовая ночь (2017) — прекрасная и абсолютно нетипичная тубероза, мягкая смолянистая, с глубокой бальзамической сладостью и вихрем зеленых нот. Этот цветок без нектарной откровенности, без сладострастных оборотов и барочной порочности.

Коллекция представлена в белгородском бутике Тема31 по адресу: проспект Богдана Хмельницкого, 38.