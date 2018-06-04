Могут ли женщины заходить в храм в брюках

Наверное, нет другой такой детали гардероба, вокруг которой было бы сломано столько копий, как обычная юбка, в которой по традиции должна посещать храм верующая женщина.

Все священники и верующая общественность делятся по вопросу юбок на две группы: одни считают, что в храм Божий женщина может приходить и в брюках, лишь бы это были женские брюки, вторые доказывают, что это противно воле Господа и готовы закутать слабую половину человечества в покрывало с головы до ног, подобно апостолу Павлу.

Женская одежда

Действительно, во Второзаконии, где Моисей дает израильтянам законы, по которым им следует жить дальше, написано: «На женщине не дoлжнo быть мужскoй oдежды, и мужчина не дoлжен oдеваться в женскoе платье, ибo мерзoк пред Гoспoдoм Бoгoм твoим всякий делающий сие» (Втoр. 22:5).

Известный толкователь ветхозаветных текстов, богослов и писатель Александр Лопухин указывает: целью Моисея и Бога, который глаголет его устами, является сохранение иудейского народа от противоестественного растления, то есть от гомосексуализма, который был в ходу у многих языческих народов мира. Библия указывает на недопустимость этого: «Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость» (Левит. 18:22). Есть версия, что переодевание было связано и с различными языческими обрядами, когда при восхвалении демонов жрецы переодевались в одежду другого пола.

С другой стороны, ни во времена Ветхого Завета, ни во времена Нового Завета о брюках, а тем более, о женских брюках не знали: оба пола носили хламиды различной длины. Женские хламиды, скорее всего, были более длинными и делались из мягких и тонких материй.

С Ветхим Заветом вполне согласно решение Шестого Вселенского Собора, который созывали в Царьграде (Константинополе) в VII веке. На нём экзархи церкви определили, что: «никакoму мужу не oдеватися в женскую oдежду, ни жене в oдежду, мужу свoйственную… …ни нoсити личин кoмических… …не вoзглашати гнуснoгo имени Диoниса…». Tут тoже речь идет, прежде всего, об однополых отношениях и обрядах поклонения языческим богам.

Про брюки ни слова

Вообще, штаны, как элемент мужской одежды, стали известны на Ближнем Востоке только во времена Крестовых походов, когда местные народы увидели средневековых рыцарей, а в самой Европе штаны стали в ходу после нашествий на Рим германских варварских племен.

Поэтому никаких особых высказываний по поводу брюк мы не найдем ни у ранних христианских святых, ни у христианских святых отцов средних веков, которые считали указания Ветхого Завета и Собора достаточными для женщин.

Наши дни Настоятель Успенского храма города Красногорска протоиерей Константин Островский , говорит, что ошибаются те, кто хочет нарядить всех женщин в длинные юбки, считая, что это — главное, но ошибаются и те, кто считает длинные юбки чем-то недостойным, некрасивым и смотрят на «юбочниц» с презрением, «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир, и радость во Святом Духе» (Рим. 14: 17).

Протоиерей Игорь Фомин считает, что лучше зайти в храм в джинсах и с непокрытой головой, чем пройти мимо, но подчеркивает, что гораздо более естественно и красиво, когда девушка, женщина приходят в храм в традиционной одежде.

Недавно канонизированный святой Грузинской Православной Церкви , наш современник архимандрит Гавриил (Ургебадзе) указывал, что одежда человека «изобличает состояние его души». Получается, что джинсы на девушке в храме в этом контексте выступают символом бунтарства, феминизма, не угодного Богу, в то время, как традиционная одежда становится признаком смирения души, покорности её воле Божьей и устремления к совершенству.

Удивительно, но за две тысячи лет, в христианстве не сложилось общей традиции: как именно должна одеваться женщина, идущая в храм. В одних церквях голову покрывают даже младенцам-девочкам (РПЦ), в других — платок носят только замужние, на Востоке христианки остаются простоволосыми, чтобы отличаться так от мусульманок, а в Греции спокойно ходят в храмы и без платков и в брюках.

Традиция

Традиция РПЦ зиждется на том, что любой верующий должен выглядеть скромно, не привлекать взглядов прихожан, не нарушать чужой молитвы и не возбуждать похоть. Поэтому в храм лучше ходить в женской одежде ниже колен, с платком или палантином на голове.

Удивительно, но многие вчерашние любительницы джинсов или брюк уверяют, что частое посещение храма меняет предпочтения женщин — они становятся более консервативными. Один из игуменов города Казани сказал очень верные слова: «Женщина сама должна испытать потребность ходить в юбке, а заставлять её делать это нет никакой необходимости».