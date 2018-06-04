Свадебные украшения из серебра с кристаллами 

Ирина Щапова, журналист, феминистка и неугомонный шопоголик
Свадебные украшения — такой важный и значимый элемент образа невесты в этот магический день. Каждая девушка руководствуется своими принципами в подборе украшений: кто-то хочет обойтись минимумом, но с обязательным присутствием бриллиантов, кто-то ищет массивные украшения, которые сразу же сосредоточат на себе все взгляды и станут сверкающим центром образа, а кто-то пересматривает фотографии со свадеб королевских особ и мечтает найти для себя украшения как у настоящей принцессы. Всем угодить невозможно, но мы все же попробуем и призовем на помощь серебро и фианиты: в дуэте они сверкают так же роскошно, как белое золото и бриллианты.
Серебряное колье с фианитами и жемчугом
При взгляде на это романтичное колье нам представляется свадебный наряд с простым верхом в виде корсетного топа и полностью открытыми плечами. Все-таки жемчужные украшения прекрасно воплощают свадебный образ современной принцессы — нежный, трогательный и элегантный.
Колье SL из коллекции Royal, серебро, жемчуг, фианиты (заказать)
Серебряные серьги с фианитами
Крупные кристаллы в огранке «Принцесса» завораживают своим блеском и глубиной. То ли «виной» всему их сходство с королевского размера бриллиантами, то ли очаровывает их мягкое матовое сияние в «подсветке» стройного ряда камней, но это определенно любовь с первого взгляда.
Серьги SL из коллекции Royal, серебро, фианиты (заказать)
Ожерелье с фианитами
Свадьба — торжество любви, а значит, и без символики этого сильнейшего чувства мы не обойдемся. Как вам такой «сердечный» вариант ожерелья для платья с открытым верхом?
Ожерелье SL из коллекции Royal, фианиты (заказать)
Серебряный браслет с фианитами
Вспоминая свадебные украшения Меган Маркл, мы еще раз убеждаемся, что минимализм — идеальная тенденция для свадьбы на века. И не важно, если на месте бриллиантов — фианиты, ваше запястье все равно сверкает во всем блеске и великолепии.
Браслет SL из коллекции Royal, серебро, фианиты (заказать)
Украшение для волос
В прошлом году все модные журналы заявляли, что пучки вернулись в моду, а вот из свадебных бьюти-традиций эти укладки и не уходили никогда. Какую прическу сделать к такому блестящему украшению с крупными кристаллами? Низкий пучок с эффектом легкой небрежности.
Украшение для волос SL из коллекции Royal, фианиты (заказать)
Серебряная подвеска с фианитами
Если вы ищете оригинальные идеи для свадебного образа, то почему бы вам не попробовать вместо платья белый брючный костюм? В таком случае в качестве украшений подойдут кулоны и ожерелья V-образной формы в разрезе пиджака.
Подвеска SL из коллекции Royal, серебро, фианиты (заказать)
Серебряные серьги с фианитами
Дизайн этих сережек как будто создан для того, чтобы дополнять такие же каскадные прически с гладко уложенными волосами или пучком с пробором посередине. Именно такие серьги подойдут для невест, которые ищут крупные, но при этом лаконичные украшения для своего счастливого дня.
Серьги SL из коллекции Royal, серебро, фианиты (заказать)
Серебряное кольцо с фианитами
Главным героем из числа украшений на свадьбе, безусловно, будет обручальное кольцо. И если вы любите именно этот вид украшений больше, чем остальные, можно не ограничиваться лишь одним официальным кольцом и добавить еще больше роскошных вариантов, чтобы сконцентрировать все внимание окружающих на ваших руках.
Кольцо SL из коллекции Royal, серебро, фианиты (заказать)
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