Vittorio Virgili — внимание к каждой детали

Италия — страна великих мастеров обувного дела, страна лучших и популярных компаний, которые занимаются пошивом по-настоящему качественных пар. Безупречное качество и модные силуэты итальянской обуви привлекают покупателей во всем мире. Все лучшие традиции обувного ремесла отображены в бренде Vittorio Virgili, который отличает уникальная история развития.

Бренд появился на свет благодаря его создательнице Витторио Вирджилии, которая бросила вызов ремеслу, считавшемуся лишь мужским делом. В середине прошлого века Vittorio Virgili (Витторио Вирджили) открыла обувную фабрику под своим руководством — немыслимый шаг в те времена, ведь считалось, не женское это дело — производить обувь. А у нее получилось! Она доказала, что обувной бизнес с успехом могут развивать не только мужчины, и до сих пор компанией руководят только женщины.

Сегодня ее дочь успешно продолжает семейный бизнес, параллельно занимаясь еще двумя молодежными линиями — Iceberg и Ice, нацеленных на активную современную аудиторию, в этом и заключается успех компании, ведь лишь женщина может по-настоящему знать и чувствовать, что нужно покупательницам и какую обувь они хотят носить.

Благодаря тому, что в каждую модель вкладывается внимание и особая теплота, обувь этой марки соответствует всем ожиданиям и требованиям модниц со всего мира. Удобство и комфорт достигается за счет практически абсолютного ручного изготовления. Колодки как бы повторяют форму стопы. Только натуральные материалы обеспечивают обуви прочность и надежность. Элитные модели изготавливаются из особых видов кожи — телячьей и лошадиной, которые ценятся обувщиками из-за их эластичность и прочности.

Во внешнем виде каждой модели нет ничего лишнего и случайного, все продумано до мелочей. Элегантные классические модели, нарядные или повседневные, романтичные, изысканные — каждая женщина найдет в коллекции Vittorio Virgili свою пару, которая станет любимой. В бренде представлена и мужская обувь, которая отражает волевой, независимый характер уверенного в себе мужчины.

Говоря об ассортименте товаров под брендом Vittorio Virgili, стоит отметить, что помимо обуви бренд выпускает коллекции женских сумок, мужских кошельков, перчатки, солнцезащитные очки и другие модные аксессуары.

Коллекция бренда Vittorio Virgili представлена в бутике Palermo в Белгороде, по адресу: ул. Преображенская, 69б.