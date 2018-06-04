Почему каблук больше не в моде

Снять каблуки и навсегда забыть про них, как про страшный сон, решает все большее количество женщин. Окажется ли в итоге слово «шпильки» в словаре архаизмов или такой дамский игнор — всего лишь очередной виток моды?

2017-й принес полное разочарование обувщикам, делающим туфли на высоких каблуках. Покупать такие стали гораздо реже, чем их более «приземленных» собратьев.

Так, по данным маркетинговой компании NPD Group’s Retail Tracking Service, продажи туфель в прошлом году упали на 11 процентов, в то время как покупки кроссовок подскочили на 37, принеся только американским производителям 20 миллиардов долларов.

«Потребность в комфорте становится первостепенной у потребителя, ведь все очень заняты и постоянно находятся в движении. Бренды, специализирующиеся на удобной обуви, сейчас успешнее, потому что комфорт — это то, чего хотят женщины всех возрастов», — объяснила статистику исполнительный директор NPD Бет Голдштейн.

Каблучный игнор

Бунтари прорвались даже в такую тщательно оберегаемую цитадель шпилек, как гламур. Поп-дивы, телезвезды, модели, актрисы и просто дамы, приятные во всех отношениях, наперегонки позируют в спортивной обуви, приходят в ней на светские мероприятия и даже — о ужас! — дефилируют на низком каблуке по красным ковровым дорожкам (а это, считай, уже фешен-преступление). Не удивительно, что самой продаваемой вещью мая стали так называемые папины кроссовки — громоздкие чеботы, пользовавшиеся в 1990-е спросом у почтенных отцов семейств (отсюда и название).

Ну с гламуром-то все ясно — ему что на дефиле покажут (а там, к слову, шпилек все меньше), в то и обрядится. Но вот остальная женская масса, не столь падкая на закидоны модных дизайнеров, тоже все активнее демонстрирует тягу к простоте и удобству. Причем демонстрация иногда приобретает весьма боевые формы. Два года назад соцсети активно сочувствовали двум жертвам дресс-кода — канадской официантке, которая в кровь стерла ноги от каблуков и получила выговор, когда переобулась в туфли на плоской подошве, и лондонской секретарше, которую уволили за отказ сменить балетки на шпильки. Женщины во всем мире массово поддержали бедняжек, а петиция уволенной Николы Торп с требованием отменить каблучный дресс-код за пару дней собрала более 150 тысяч подписей и была рассмотрена в британском парламенте — в пользу женщин.

Столь демонстративный отказ от шпилек, который наблюдается сейчас по всему миру, чем-то напоминает бунт, поднятый в XIX веке феминистками против корсетов. Тем более что в обоих случаях женщин поддержали медики.

Натоптыши, отеки, тромбофлебит, бурсит большого пальца (так называемая шишка), деформация костей, поперечное плоскостопие, артрит, артроз, варикоз, смещение позвонков и внутренних органов, остеохондроз, травмы — вот лишь неполный перечень того, чем аукается фанаткам шпилек их обувь. «Я не вижу ни одной причины, почему я должна терпеть эту адскую боль, — объясняла в свое время актриса Эмма Томпсон , публично выбросившая свои лубутены куда подальше. — Я пришла получать „Золотой глобус“ при полном параде, в платье и на шпильках, у меня нечеловечески ныли ступни, и я подумала: я взрослая женщина, я феминистка, какого черта я должна мучиться ради того, чтобы неизвестные мне люди обсуждали мой наряд и туфли? Ради кого я это делаю? И я сняла туфли прямо на сцене. И вышвырнула их прочь. Это был лучший момент в моей жизни».

Вечный зов Вопрос: «Ради кого?» — на самом деле, наверное, ключевой. «На каблуках я чувствую себя увереннее, красивее, желаннее, выше ростом, наконец», — таково стандартное объяснение любительниц шпилек. То есть налицо компенсация запрятанных куда-то глубоко в подсознание комплексов, ведь фразу: «Это очень удобно», — не произносит никто.

— Времена изменились, — объяснила «ВМ» психолог Ирина Банетт. — Женщины действительно стали более независимыми, особенно на Западе. У нас ситуация несколько другая. У нас все еще превалирует психологическая установка на то, что деньги может зарабатывать только мужчина. И эта формула, когда женщина не уверена в своих силах и хочет полагаться только на человека, который обеспечит ей будущее, заставляет ее поднимать свой внешний рейтинг — для того, чтобы выбрали ее. На Западе женщинам приходится заниматься этим реже. Потому что там хватает «качественных» мужчин — которые занимаются спортом, реализованы, не пьют, не бьют, хорошо зарабатывают и т.д. В России гораздо больше пьянства, и это очень сильно снижает популяцию нормальных мужчин.

С психологом согласился и историк моды Александр Васильев

— Каблук позволяет женщине создать иллюзию длинной, стройной высокой ноги. Его отсутствие делает ее приземистой, бытовой. Как правило, каблуки нравятся незамужним девушкам. И нашим — особенно. Потому что у нас женщин 54%, а на Западе — 45. И поэтому западная женщина на улице никогда не пытается обратить на себя взгляды мужчин, в отличие от россиянки. Потому что взгляды мужчин на улице обращает на себя только представительница древнейшей профессии. Там моветон знакомиться на остановке, в метро, в кафе или на дискотеке. А у нас это главные места знакомства. И каблук тут в помощь.

О том, что приподнятая над асфальтом пятка может включать у самцов соответствующие эмоции, знают не только ночные бабочки (благодаря которым русский язык даже обогатился новым словом «шлюхотуфли»), но и ученые. Например, исследователи из Университета Портсмута в Великобритании доказали, что высокие каблуки добавляют при ходьбе женским бедрам дополнительную амплитуду. Что, естественно, расценивается многими как конкретный призыв.

Ученые из Университета Мердока в Австралии пришли к выводу, что каблуки создают у женщин прогиб в пояснице, что может cчитываться человечьими самцами как «готовность к спариванию» и, возможно, является эволюционным сигналом, доставшимся нам от приматов (самка с таким прогибом больше подходит для того, чтобы таскать на себе детенышей).

А международный журнал Psychology Today опубликовал результаты многоступенчатого французского исследования, подтвердившего все эти выводы на практике. В четырех разных городах психологи поставили скромно одетых (белая блузка, черные юбка и пиджак) девушек перед входами в магазин. Каждой вручили папку и попросили привлечь к скучнейшему опросу проходящих мимо одиноких мужчин. Каждые 10 минут девушка должна была переобуваться в другие в туфли. Итог был весьма красноречив: на плоскую подошву соблазнились 47% мужчин, туфли на среднем каблуке приманили 63%, а пообщаться с девушкой на шпильках захотели 83% мужчин. Потом опыт повторили с прохожими-женщинами. Итог: 32%, 37% и 30% соответственно. То есть обув ной девайс явно вдохновил лишь сильный пол.

Он же в следующей серии экспериментов заставлял мужчин вернуть девушке «случайно» оброненную перчатку (плоская подошва — 62%, средняя — 78%, высокий каблук — рекордные 93%).

Ну а опыт в баре шел на скорость. Одну и ту же девушку в юбке и облегающем топе отправляли в три разных бара: 6 раз в среду и 6 раз в субботу с 20:30 до полуночи. Девушка должна была сесть за барную стойку и скрестить ноги так, чтобы все видели ее туфли. Выяснялось, как быстро к ней подойдут мужчины, чтобы завязать разговор. Стоит ли удивляться, что старая добрая шпилька и тут не подвела, заставив реагировать самых впечатлительных уже через 7 минут. Средний каблук показал результат в 11 минут, а балетки — в 14.

ИСТОКИ

Каблуки знали еще в Древнем Египте. Такую обувь надевали крестьяне, уходя в поле, — каблук создавал упор, и двигаться по пахоте было удобнее. «Возвышающая» обувь была известна и в Греции. Актеры театра часто выступали на котурнах (прообразе высокой платформы). Чем выше были котурны, тем более знатного и значительного персонажа изображал актер. Нечто похожее носили потом и в Европе: например, венецианские чопины были до 60 см в высоту и не только подчеркивали статус их владелицы, но и защищали и платье от грязи. Первые каблуки, похожие на современные, появились у восточных всадников XII века: специальные нашлепки в районе пятки помогали лучше держать стремена. Моду на женскую обувь с более высоким (около 5 см) каблуком ввела в 1533 году низкорослая Екатерина Медичи. Людовик XIV (рост 163 см) пошел дальше: мало того что ходил на 10-сантиметровых каблуках, так еще и запрещал придворным такие же.

А КТО У НАС ПАПА?

За право называться отцом шпилек боролись как минимум три дизайнера: французы Андре Перуджа (патент на каблук-стилет 1951 года) и Роже Вивье, создавший в 1952-м «лодочки» с тонким 10-сантиметровым каблуком, а также итальянец Сальваторе Феррагамо , который активно использовал шпильки с 1953 года, а в 1955-м обул в них Мерилин Монро в фильме «Зуд седьмого года» (именно там был известный эпизод с вентиляционной решеткой, раздувающей платье главной героини). Впрочем, возможно, папа был другой, так как в подобных туфлях позировала фотографам еще знаменитая французская певица и актриса Мистенгет (1875–1956).

ЦИФРА

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