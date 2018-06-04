Лайфхак: как сделать складки с помощью вилки

Этот простой способ значительно облегчит работу, если вы часто декорируете свои изделия пышными оборками со складками.

На примере платья с широкой плиссированной оборкой мы покажем, как правильно пользоваться вилкой, чтобы сделать складки.

Шаг 1 Выкроите детали оборки необходимой ширины — несколько одинаковых полос. Стачайте их по коротким срезам в одну полосу. Швы обработайте на оверлоке или зигзагообразной строчкой. Отутюжьте.

Шаг 2 Положите деталь оборки под лапку швейной машинки и сделайте два-три стежка в начале строчки.

Шаг 3 Возьмите вилку и проденьте ткань между верхним и вторым её зубцом.

Шаг 4 Поворачивайте вилку на себя до тех пор, пока она плоско не ляжет на платформу машины, при этом сформировав складку.

Шаг 5 При необходимости поправьте ткань, чтобы складка легла ровно и вплотную к лапке.

Шаг 6 Придерживая складку левой рукой, аккуратно уберите вилку.

Шаг 7 Прострочите складку.

Шаг 8 Остальные складки сделайте точно так же.

Шаг 9 Когда все складки будут готовы, сравните длину получившейся оборки с длиной низа платья. Если размеры совпадают, оборку стачайте в кольцо и пришейте к низу платья.

Советы:

В зависимости от модели, складки можно сделать более узкими и частыми, либо наоборот, либо выполнить их в другую сторону.

Источник и фото: seamlybehaviour.blogspot.com