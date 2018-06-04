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Лайфхак: как сделать складки с помощью вилки
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Лайфхак: как сделать складки с помощью вилки 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Этот простой способ значительно облегчит работу, если вы часто декорируете свои изделия пышными оборками со складками.
На примере платья с широкой плиссированной оборкой мы покажем, как правильно пользоваться вилкой, чтобы сделать складки.
Шаг 1  Выкроите детали оборки необходимой ширины — несколько одинаковых полос. Стачайте их по коротким срезам в одну полосу. Швы обработайте на оверлоке или зигзагообразной строчкой. Отутюжьте.
Шаг 2  Положите деталь оборки под лапку швейной машинки и сделайте два-три стежка в начале строчки.
Шаг 3  Возьмите вилку и проденьте ткань между верхним и вторым её зубцом.
Шаг 4  Поворачивайте вилку на себя до тех пор, пока она плоско не ляжет на платформу машины, при этом сформировав складку.
Шаг 5  При необходимости поправьте ткань, чтобы складка легла ровно и вплотную к лапке.
Шаг 6  Придерживая складку левой рукой, аккуратно уберите вилку.
Шаг 7  Прострочите складку.
Шаг 8  Остальные складки сделайте точно так же.
Шаг 9  Когда все складки будут готовы, сравните длину получившейся оборки с длиной низа платья. Если размеры совпадают, оборку стачайте в кольцо и пришейте к низу платья.
Советы:
В зависимости от модели, складки можно сделать более узкими и частыми, либо наоборот, либо выполнить их в другую сторону.
Источник и фото: seamlybehaviour.blogspot.com
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