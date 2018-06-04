Худшие звездные образы недели: гостья из будущего, пенсионерка и красная пантера

В этом наряде певица выглядит как девочка-припевочка. Футболки и блузы с контрастными воротниками — прошлый век, а романтичная юбка с воланами никак не сочетается с кроссовками.

Анна Русска

Похоже, Анна решила перевоплотиться в женщину-вамп, но что-то пошло не так, когда она надела сумку-почтальонку. Кажется, вот-вот откроет ее и начнет раздавать светской тусовке посылки, конверты, повестки в суд и штрафы ГИБДД

Валерия Гай Германика

Режиссер погорячилась, когда одевалась с ног до головы в красную пантеру. Смотрится вульгарно и старомодно.

После развода с Федором Светлана забыла об элегантности и стала одеваться как школьница. Воздушное платье с кроссовками — еще одно тому подтверждение. А эти легкомысленные бусики! Разве кто-то еще носит такое?

Это платье превращает телеведущую в женщину пенсионного возраста. Черный драп на талии буквально режет фигуру пополам, а принт и треугольный вырез прибавляют несколько десятков лет.

Очень многие девушки совершают одну и ту же ошибку: комбинируют легкое платье в цветочек с грубыми ботинками и темной верхней одеждой. Так платье теряется на их фоне, а весь образ получается неоднозначным. Замени Даша куртку и сапоги на легкий светлый плащ и белые лодочки, все выглядело бы совсем иначе. Ольга Бузова

В таком виде Ольга — настоящая гостья из будущего, правда, очень надеемся, что нас ждет совсем другое будущее, с менее экстравагантными нарядами. Впрочем, даже для нынешней моды, где царит естественность и натуральная красота, это перебор. Другие провальные образы звезд:

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