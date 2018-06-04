7 шорт с завышенной талией до 8 тысяч рублей 

Что может быть универсальнее, удобнее и элегантнее шорт с завышенной талией? На сегодняшний день модные бренды (от люкса до масс-маркета) предлагают разнообразные варианты этой детали гардероба, которая подходит девушкам с разными типами фигур. Во-первых они визуально удлиняют ноги, а во-вторых подчеркивают талию, даже если она не особо выражена. Стоит сказать, что такие шорты в моде уже несколько сезонов, а впервые мир узнал о них в 30-х годах. Тогда они перешли из военной формы в пляжный дресс-код, а позже стали популярной частью повседневного гардероба благодаря пин-ап диве Бетти Грейбл. Кстати, самый большой ажиотаж вокруг шорт случился в 60-е годы — тогда субкультура хиппи ввела в тренд модели с завышенной талией и неровно обрезанными краями, что до сих пор остается одной из главных составляющих модного стиля бохо. Мы собрали самые лучшие варианты с завышенной талией, которые подойдут и для городского и круизного гардеробов.