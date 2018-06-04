Крутые купальники, яркие спортивные костюмы, модные олимпийки и горячие модели в новом лукбуке ZASPORT

И как тут не стать спортсменом! Новый горячий лукбук ZASPORT получше любого фитнес-блогера мотивирует начать активный образ жизни.

У российского бренда в ассортименте можно найти не только актуальную и стильную спортивную форму, но и комфортную и модную одежду для повседневной носки. С олимпийками и худи с принтом-факелом и олимпийскими кольцами можно составить трендовые аутфиты. А уж аксессуары, кроссовки и поясные сумки, — хиты среди всех трендсеттеров — прекрасно адаптируются к любому образу, будь то сочетание с платьем… или купальником!

Кстати, о купальниках. ZASPORT выпустил интересные модели, которые будут круто смотреться как в спортивном бассейне, так и на пляже. И не забывай, что теперь можно носить сплошной купальник вместо боди на летних вечеринках. Особенно круто будут смотреться яркие модели купальников с необычной спинкой. А чтобы тебе было легче представить, как можно круто «выгулять» свой новый купальник — смотри видео!

И не забывай, что в галерее тебя ждет еще множество классных вещей — скорее листай!

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Фото: пресс-служба / Лия Мстиславская

Видео:пресс-служба / SUPERBASIC