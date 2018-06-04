Назад в будущее: история бренда Lee

С чем у вас ассоциируется Канзас (помимо домика несчастной Дороти из «Волшебника страны Оз», конечно)? Лично у нас — с брендом Lee, история которого вполне потянет на какой-нибудь остросюжетный сериал