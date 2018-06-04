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Назад в будущее: история бренда Lee
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Назад в будущее: история бренда Lee 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
С чем у вас ассоциируется Канзас (помимо домика несчастной Дороти из «Волшебника страны Оз», конечно)? Лично у нас — с брендом Lee, история которого вполне потянет на какой-нибудь остросюжетный сериал
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