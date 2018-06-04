8 простых способов помочь мужчине одеваться лучше

Бытует распространенное в народе мнение, что наши мужчины одеваться со вкусом совершенно не умеют. А точнее, не хотят или даже побаиваются, чтобы их случайно не причислили к отпетым модникам нетрадиционной ориентации. Заученный еще в школе принцип «встречают по одежке, провожают по уму» у мужчин превратился в лучшее оправдание собственной лени: мол, пусть озабоченные покорением женских сердец подбирают галстук к цвету носков, а у меня и так проблем на работе достаточно, чтобы даже рубашку погладить качественно.

Оставим моду бездельникам, а сами справимся с минимальным приложением усилий. Женщины в ответ на такую нигилистическую позицию все реже и реже бросаются мужчину «переодевать» и менять — уж слишком это трудоемкое, не всегда результативное, да еще и затратное занятие. Ну а если помочь любимому все же хочется? Попробуйте начать с малого (и недорогого), и вдруг и вправду случится чудо и вы воспитаете своего собственного Дэвида Бекхэма

Подарите ему недорогие, но стильные часы

Отталкивайтесь от задачи подыскать избраннику такую модель часов, которая будет выглядеть буквально на миллион, и не забудьте спрятать подальше кассовый чек. Вдруг он и вправду поверит в то, что вы выложили целую зарплату ради того, чтобы сделать ему приятное.

8 простых способов помочь мужчине одеваться лучшеИрина Щапова

Убедите его, что полиэстер вреден для кожи

Мужчины — чудовищно практичные существа и в функциональные свойства одежды верят больше, чем в декоративные. Убедите его во вреде искусственных тканей, и, глядишь, он перестанет покупать дешевые пиджаки с блеском и футболки болельщиков из синтетики.

8 простых способов помочь мужчине одеваться лучшеИрина Щапова

Составьте ему таблицу размеров

Подобная информация уже давно есть в Интернете, где вся российская линейка размеров переведена на американскую, английскую, французскую и любые другие. Если вы замечаете, что мужчина все время покупает себе джинсы на размер меньше, а рубашки — на размер больше, то таким способом вы можете помочь ему разобраться в непонятных цифрах и буквах на ярлычке.

8 простых способов помочь мужчине одеваться лучшеИрина Щапова

Спрячьте от глаз подальше самую чудовищную его вещь

Необязательно всегда играть по правилам. Если у вас есть доступ к его шкафу, то вам под силу устроить таинственное исчезновение тех вещей, которые вашему любимому ужасно не идут. Только не перестарайтесь и не выбросите половину шкафа.

8 простых способов помочь мужчине одеваться лучшеИрина Щапова

Поделитесь с ним контактами вашей портнихи

Заметили за ним часто встречающуюся у наших мужчин привычку носить брюки гармошкой на щиколотке вместо того, чтобы довести вещь до ума и подогнать по росту? Заставьте его обратить на это внимание и не забудьте добавить, что такое «утяжеление» на брюках зрительно делает рост ниже.

8 простых способов помочь мужчине одеваться лучшеИрина Щапова

Научите его закатывать рукава и низ брюк

…И сделаете его немножко итальянцем. Объясните ему, что рубашки с длинными закатанными рукавами смотрятся куда представительнее, чем рубашки с коротким рукавом, а если подвернуть джинсы до щиколотки, то мокасины или лоферы вмиг превратят его в стилягу с Pitti Uomo.

8 простых способов помочь мужчине одеваться лучшеИрина Щапова

Намекните ему, что рюкзак лучше любой сумки

По части сумок наши мужчины вообще большие профаны. Обладатели личных автомобилей часто обходятся и без какой-либо сумки, а вот остальные убивают своим креативным подходом: то холщовая сумка с блошиного рынка, то матерчатый пакет с невнятным логотипом, то кожаный портфель его дедушки… Все-таки лучше либо с рюкзаком, либо вообще без сумки.

8 простых способов помочь мужчине одеваться лучшеИрина Щапова

Запишитесь вместе в спа-центр

Да, этот пункт к одежде не имеет отношения, но зато таит в себе хитрую уловку: вы завлекаете любимого на процедуры обещанием массажа и сауны, а начинается путешествие мужчины в мир красоты с… педикюра. Для наступающего лета ухоженные ногти — незаменимый «аксессуар».

8 простых способов помочь мужчине одеваться лучшеИрина Щапова

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