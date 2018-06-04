Чернокожую женщину нарядили в купальник с обезьянами

Испанский бренд-производитель нижнего белья и пляжной одежды Oysho выпустил купальник с изображениями обезьян, который представила темнокожая девушка. Костюм появился на официальном сайте онлайн-магазина.

Модель представляет собой слитный купальник с ярко-зеленым тропическим принятом, треугольными чашками, вырезом под грудью и дополнительными завязками на спине. Для рекламной фотографии вещи с названием «Обезьяны в джунглях» Oysho выбрал чернокожую модель.

Купальник доступен в трех размерах: S, M и L и продается по цене 3 599 рублей.

Компания Oysho создана в 2001 году, входит в группу Inditex. В настоящее время в мире насчитывается порядка 400 фирменных магазинов бренда, в том числе в России, Греции, Доминиканской Республике, Египте, Иордании, Испании и Италии.

В январе шведский ретейлер H&M (Hennes & Mauritz) обвинили в расизме после рекламы детской коллекции, где худи с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях» представлял чернокожий ребенок. Пользователи Twitter призвали к бойкоту торговой марки, а также предположили, что маркетологи, придумывая эту рекламу, были пьяны или находились под воздействием психоактивных веществ.