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3 образа на новую рабочую неделю с юбкой миди
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3 образа на новую рабочую неделю с юбкой миди 

SNCmedia.ru 25 минут назад
1.
Эти кроссовки Versace грозятся стать следующими Balenciaga Triple S и Louis Vuitton Arclight. Поэтому важно успеть быть первой на этой волне. Такие кроссовки подойдут к джинсовой юбке, а дополнят образ простая футболка и яркий бомбер.
2.
Яркие акценты в виде деталей на юбке и сумке помогут разбавить бело-черно-серый лук любителям темных цветов. Крупное колье и модные очки завершат лук.
3.
Леопардовый принт, юбка цвета хаки, соломенная сумка и босоножки на платформе — лук прямиком с подиумов. Если готовы выделиться на фоне толпы и быть самой стильной, то этот образ точно для вас.
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