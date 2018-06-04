3 образа на новую рабочую неделю с юбкой миди

1.

Эти кроссовки Versace грозятся стать следующими Balenciaga Triple S и Louis Vuitton Arclight. Поэтому важно успеть быть первой на этой волне. Такие кроссовки подойдут к джинсовой юбке, а дополнят образ простая футболка и яркий бомбер.

2.

Яркие акценты в виде деталей на юбке и сумке помогут разбавить бело-черно-серый лук любителям темных цветов. Крупное колье и модные очки завершат лук.

3.

Леопардовый принт, юбка цвета хаки, соломенная сумка и босоножки на платформе — лук прямиком с подиумов. Если готовы выделиться на фоне толпы и быть самой стильной, то этот образ точно для вас.