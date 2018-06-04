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Образ дня: победительница «Холостяка» Дарья Клюкина в нюдовом костюме и меховых тапках на презентации Blumarine
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Образ дня: победительница «Холостяка» Дарья Клюкина в нюдовом костюме и меховых тапках на презентации Blumarine 

WMJ.ru 26 минут назад
Фото: WMJ.ru
Итальянский бренд Blumarine представил коллекцию осень-зима 2018-2019. Первыми оценить и примерить ее пришли звездные поклонницы и друзья марки.
Не пропустила мероприятие победительница шоу «Холостяк» с Егором Кридом Дарья Клюкина. Девушка появилась на презентации в брючном костюме нюдового оттенка и дополнила образ поясной сумкой Gucci и мюли с мехом этого же бренда. Подруга Клюкиной так же экс-участница «Холостяка» Снежана Самохина предпочтла более дерзкий образ из куртки в стиле миллитари, кюлотов и «папиных» кроссовок от Balenciaga. А вот актриса Ингрид Олеринская пришла в аутфите в стиле рок-н-ролл, она выбрала total black образ с кожаными байкерскими брюками и грубыми ботинками.
В числе знаменитых гостей были и Олеся Судзиловская, Агния Кузнецова, Мария Шумакова, Анастасия Меськова и другие. Актрисы могли примерить струящиеся платья, которкие крутки, стильные пальто и а таже трикотажные изделия в стиле 70-х.
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Фото: пресс-служба
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