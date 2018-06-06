Crayola выпустили мелки для лица и другую косметику

Любители яркого макияжа — для вас отличные новости. Британский интернет-магазин asos.com представил линию макияжа Crayola Beauty. Знакомое название? Да-да, это та компания, которая славится своими яркими мелками для рисования. Теперь к этой коллекции прибавились бьюти-продукты: палетки помад, тени, яркие хайлайтеры, тушь и кисти.

Линия Crayola Beauty, состоящая из 58 баночек и коробочек, запускается в июне. В ней 95 ярких цветов, которыми можно красить, рисовать и растушевывать. Инновация от Crayola — мелок для лица, который используется для глаз, губ и щек. Вся продукция веганская и на животных не тестировалась. Налетай!

Crayola Crayola Crayola Crayola Crayola