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Crayola выпустили мелки для лица и другую косметику
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Crayola выпустили мелки для лица и другую косметику 

FashionTime 47 минут назад
Фото: FashionTime
Любители яркого макияжа — для вас отличные новости. Британский интернет-магазин asos.com представил линию макияжа Crayola Beauty. Знакомое название? Да-да, это та компания, которая славится своими яркими мелками для рисования. Теперь к этой коллекции прибавились бьюти-продукты: палетки помад, тени, яркие хайлайтеры, тушь и кисти.
Линия Crayola Beauty, состоящая из 58 баночек и коробочек, запускается в июне. В ней 95 ярких цветов, которыми можно красить, рисовать и растушевывать. Инновация от Crayola — мелок для лица, который используется для глаз, губ и щек. Вся продукция веганская и на животных не тестировалась. Налетай!
Crayola Crayola Crayola Crayola Crayola
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