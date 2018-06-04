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Образ дня: Тина Канделаки показала. как носить розовый
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Образ дня: Тина Канделаки показала. как носить розовый 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Телеведущая продемонстрировала главный тренд этого лета.
Розовый цвет и всего вариации — одна из ключевых тенденция сезона весна-лето 2018. Многие звезды стараются не отставать от моды и добавляют в гардероб романтичные нежные оттенки. Не стала исключением и Тина Канделаки. Телезвезда показала, как нужно носить розовый, чтобы образ в целом не выглядел инфантильно и глупо.
Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)
4 Июн 2018 в 4:25 PDT  В мире моды существует предубеждение: мол, розовый — детский цвет, который способен упростить наряд. Да, и вообще: он идет далеко не всем. Однако Тине Канделаки удалось развенчать этот миф. Оказалось, розовый костюм может вписать даже в офисный строгих образ!
Для своего лука звезда выбрала нежно-розовый total-look, состоящий из классической рубашки с острым воротничком и брюк с завышенной талией. Образ дополнили эффектные серьги-кольца.
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