Бриллиант от мужа по цене квартиры в центре

Сегодня светская общественность была взбудоражена новостью о свадьбе модели Алены Кравец и миллионера Руслана. Все бы ничего, но буквально полгода назад Интернет облетела новость о том, что бизнесмен якобы избил свою жену и даже хотел отобрать у нее дочь Даниеллу. Снимки лица с синяками с тех пор продолжают «гулять» по Сети.

По слухам, супруг невероятно ревнив. Однако позже стало известно, что они снова поженились! Блондинка все-таки простила мужа, который безгранично каялся в содеянном. О том, что они снова вместе, Алена даже энное количество времени назад написала в своем инстаграме. «Опять невеста, опять жена.. Скоро покажу своё подвенечное платье во всей красе своего дизайна», — писала невеста. Правда, о деталях грандиозной свадьбы все-таки умалчивала. Было лишь известно, что бракосочетание состоялось в Тверском загсе Москвы в присутствии самых близких, а затем компания переместилась в ресторан, где и отметила это событие.

WomanHit.ru удалось узнать идетали этого вечера. Как известно, подарки — чуть ли не главная составляющая успешной свадьбы. И Алене в этом плане повезло. Она до сих пор под впечатлением от презентов, которые ей вручили на торжестве. Ни для кого не секрет, что певица коллекционирует предметы роскоши и старинные вещи, поэтому самым ценным свадебным подарком оказался набор антикварных часов из 6 предметов, его подарили друзья семьи. Ну и, конечно, сам муж не мог ударить в грязь лицом и преподнес своей любимой жене бриллиант оттенка «шампань» в 6 карат. Такие украшения стоят примерно от 12 миллионов рублей — до бесконечности. Супруг, разумеется, скупиться не стал.

Ну а близкая подруга певицы преподнесла раритетную швейную машинку с оверлоком. Алена буквально сразу влюбилась в этот подарок, поскольку она занимается дизайном. Под впечатлением от своего бракосочетания модель планирует выпустить целую коллекцию свадебных платьев, где каждая деталь будет расшиваться бисером вручную.