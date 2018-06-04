Алена Кравец снова вышла замуж за избившего ее мужа 

Зрители еще не успели забыть телесериал с разводом модели и ее мужа-бизнесмена Руслана, как Алена и ее супруг снова сыграли свадьбу. Кравец смогла простить экс-супруга, с которым развелась восемь лет назад. Они не стали организовывать пышное торжество и устроили скромный праздник для самых близких. «Вся в заботах радостных: столько дел на меня свалилось. Вопрос: как все успеть и подготовиться к моим двум важным событиям: дню рождения и свадебному торжеству. Скорость и реактивность Близнецов, — наш конек! Все в последний момент!», — подписала Алена фото, на котором она в свадебном платье, на своей странице в соцсети. От слез модели не осталось и следа. Многие помнят, что Руслан в порыве ревности жестоко избил бывшую жену: между экс-супругами существовала договоренность. Бизнесмен оставляет супруге дом при условии, что та не будет водить мужчин. Но однажды бизнесмен застал женщину в компании фотографа и не сдержался.
Публикация от Алёна Кравец
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