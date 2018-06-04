«Ботинки должны быть с носками»: Милош Бикович превратился в хипстера

Ковровая дорожка перед Зимним дворцом Сочи на целый вечер превратилась в настоящий подиум, на котором дефилировали главные красавицы российского кинематографа, стараясь перещеголять друг друга все более смелыми и яркими образами. Не отставали от женщин и мужчины. К примеру, Милош Бикович и его длинные ноги стали главными героями в социальной сети.

Молодой и талантливый актер сербского происхождения Милош Бикович еще недавно вызывал сочувствие у всех девушек страны, ведь его покинула возлюбленная — молодая российская красавица-актриса Аглая Тарасова . Многие интернет-пользователи пророчили паре расставание после премьеры их совместной киноработы «Лёд».

Удивительно, но народный инстинкт оказался снова выше всяких похвал. Артисты сообщили о разрыве вскоре после успешного выхода фильма в прокат. И если Аглая после этого не выглядела брошенной и одинокой, регулярно появляясь на публике в компании мужчин, то Милош казался поклонницам слегка растерянным. Впрочем, несмотря на прошедшие несколько месяцев актер по-прежнему выходит в свет один. На 29-ом фестивале «Кинотавр» в Сочи Бикович появился в облике настоящего франта, вот только несколько деталей его костюма сильно смутили интернет-пользователей.

«Какой моветон! На советском рауте без носков? Это только в России можно такую дичь в погоне за модой встретить» «Не нравиться мне его образ. Совершенно отсутствует вкус. Никакого лоска, элегантного костюма, в конце концов ботинки должны быть с носками» «Что за мода? Красивый мужчина с отличными ногами и в подстреленных брюках…» «А про носки забыл? Или это дань новой моде?» «Брюки ему явно маловаты» «Тут бы отметить длину его шикарных ног, но подстреленные брюки явно портят весь вид» Отметим, что несмотря на критику интернет-пользователей, в одном Милош все-таки преуспел — он укоротил свои шикарные усы, делавшие его похожим на Якубовича и немного отрастил щетину, явно стараясь казаться не слащавым, а брутальным в глазах публики.