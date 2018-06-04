Модные сандалии: 10 моделей, которые сделают ваше лето 2018 ярким

Сандалии на массивной подошве

1. Сандалии Dries Van Noten, цена: от 48 750 руб. 2. Сандалии Valentino, цена: от 52 100 руб. Плоская толстая подошва сохраняет свою актуальность в этом сезоне. Сандалии на высокой подошве с легкостью добавят вам три-пять сантиметров роста и станут более удобной альтернативой босоножкам на каблуках. Такие сандалии подойдут как хрупким девушкам, так и обладательницам пышным форм. В первом случае благодаря контрасту массивной подошвы и утонченных линий фигура становится еще изящнее. Во втором — уравновешиваются пропорции тела. Весной и летом 2018 года самое модное сочетание с такими сандалиями создаст юбка плиссе.

Сандалии из текстиля​ CORSOCOMO,

цена: от 2 900 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46​

Сандалии из денима CORSOCOMO​,

цена: от 2 900 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46​

Сандалии с джутовой отделкой

1. Сандалии Casadei, цена: от 44950 руб. 2. Сандалии Jimmy Choo, цена: от 34 650 руб. Подошва сандалий с джутовым рантом внешне напоминает эспадрильи. Отличие в том, что сама подошва вовсе не обязательно джутовая, а верх, как правило, кожаный, а не текстильный. Все же такая отделка предполагает, что это обувь для отдыха и повседневной жизни, но не для офиса со строгим дресс-кодом. Беспроигрышную комбинацию можно получить с любыми шортами. Хорошо с такими сандалиями смотрятся свободные джинсы с потертостями и отворотами, чиносы 7/8 и платья из вискозы. Завершат образ украшения в этническом стиле, широкий ремень, сумка оверсайз. Любительницы украшений в этническом стиле могут дополнить образ аккуратными серебряными серьгами от магазина серебряных украшений DEN`O и ювелирного дома Pistachio.

Серьги серебряные DEN`O, цена: от 3 600 руб.,

заказать: +7 (800) 100-13-73​

Серьги с позолотой Pistachio, цена: от 3 229,80 руб.,

заказать: +7 (800) 100-13-73​

Сандалии на пробковой подошве

1. Сандалии Il Gufo, цена: от 13 950 руб. 2. Сандалии Il Gufo, цена: от 14 850 руб. Обычно это сандалии с широкой ортопедической подошвой и несколькими пряжками. Воспринимаются неоднозначно, но все же набирают популярность и в России. Самой узнаваемой моделью считаются биркенштоки — изобретение немецкого мастера Конрада Биркенштока. Сандалии сочетаются с кюлотами, платьями и сарафанами длиной миди, юбками А-силуэта и даже классическими укороченными брюками. Успех образа во многом зависит от аксессуаров, ведь без них вы рискуете выглядеть простовато. Такие сандалии с укороченными брюками от магазина Milano Moda составят расслабленный и комфортный образ как для офиса, так и для прогулки.

Женские брюки D. EXTERIOR в Milano Moda,

цена: от 15 600 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

Брюки MARIA BELLENTANI ​в Milano Moda,

цена: от 10 200 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

Сандалии с логотипом бренда

1. Сандалии Dolce&Gabbana, цена: от 33 250 руб. 2. Сандалии Off-White, цена: от 59 950 руб. Логомания — один из трендов сезона весна-лето 2018 года. Модные дома поместили свои логотипы не только на одежду, аксессуары и сумки, но и на обувь в виде пряжки, вышивки, аппликации или принта. Главный посыл — заявить о своей преданности любимому бренду. Но стилисты не рекомендуют носить подобные сандалии в комплекте с другой одеждой с логотипами. Очень стильно смотрятся такие сандалии в луках total denim и с платьями в стиле сафари. Сандалии с бахромой

1. Сандалии Tod’s, цена: от 39 800 руб. 2. Сандалии Santoni, цена: от 33 800 руб. В такой обуви сложно оставаться незамеченной, она притягивает взгляд, ее хочется рассматривать. Похоже, именно такого эффекта хотели добиться дизайнеры в этом сезоне. Сандалии с бахромой — довольно привередливый элемент гардероба: они должны оставаться самой броской деталью ансамбля. Поэтому их носят с льняными платьями бежевых оттенков, широкими шортами, минималистичными топами и рубашками мужского кроя. Они не подойдут к классическим юбкам, костюмам, брюкам. Сандалии с аппликацией

1. Сандалии Sanayi 313, цена: от 64 450 руб. 2. Сандалии Dries Van Noten, цена: от 39 700 руб. Еще один вариант яркой обуви, которая будет актуальной этим летом. Разнообразные флористические мотивы, бабочки или геометрические фигуры из цветных кусочков кожи зададут настроение всему аутфиту. Стоит помнить о том, что наряд получится перегруженным, если к сандалиям с цветочной аппликацией надеть платье с таким же узором. Безошибочное сочетание — однотонная одежда или ненавязчивая тонкая полоска. А вот в выборе очков ограничений нет (они уравновесят эффектный низ): можно носить даже самые смелые и футуристичные модели. Сандалии с кисточками или камнями

1. Сандалии Chloé, цена: от 49 950 руб. 2. Сандалии Dolce & Gabbana, цена: от 41 550 руб. Сандалии с разноцветными кисточками и помпонами пока не собираются покидать подиумы. Они могут стать отличной основой для создания образа в стиле бохо. К трендовым сандалиям присоединяются также модели с кристаллами и камнями (стоит отличать от дешевых подделок со стразами). Они идеально смотрятся с шелковыми или вискозными платьями, одеждой из денима и льняными шортами. Сандалии из металлизированной кожи

1. Сандалии Gianvito Rossi, цена: от 41 300 руб. 2. Сандалии Saint Laurent, цена: от 26 850 руб. Обувь с металлическим блеском была на пике популярности в осенне-зимнем сезоне, но так полюбилась дизайнерам, что появилась в новых коллекциях. Такие сандалии можно носить с чем и куда угодно: в офис, на торжество, в повседневной жизни. Основное, на что надо обращать внимание, — цвета. Лучше всего такая обувь раскрывается в комплектах с пастельными или пудровыми оттенками. Возможны сочетания с изумрудным, белым, миндальным. Не рекомендуется комбинация с черным и красным: выглядит слишком пафосно.

Женские сандалии из кожи, El Tempo,

цена: от 5 391 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04​

Женские сандалии из кожи, El Tempo​,

цена: от 5 391 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04​

Замшевые сандалии

1. Сандалии Valentino, цена: от 62 950 руб. 2. Сандалии Alaia, цена: от 66 600 руб. Замша — материал вне времени и трендов, всегда выглядит дорого. В этом сезоне дизайнеры поэкспериментировали с внешним видом сандалий и представили модели с перфорацией и многочисленными ремешками. Замшевые сандалии благодаря своей фактуре легко впишутся в total look, прекрасно смотрятся с денимом, легкими летними комбинезонами. Замшевые сандалии с комбинезонами от Ianis Chamalidy будут эффектно смотреться на празднике или дружеской вечеринке.

Комбинезон Ianis Chamalidy, цена: от 19 300 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36​

Комбинезон Ianis Chamalidy, цена: от 31 200 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36​

Резиновые сандалии

1. Сандалии Dolce&Gabbana, цена: от 29 350 руб. 2. Сандалии Sergio Rossi, цена: от 17 20 руб. Пластик (поливинилхлорид) и резина — довольно противоречивые в плане эстетики материалы для сандалий, хотя практичные. В коллекциях ведущих брендов можно найти модели как с декором, так и без него. Гармоничнее всего такая обувь смотрится в дуэте с легкими сарафанами и платьями из струящихся тканей. Летнего настроения добавит соломенная шляпа или плетеная сумка-корзинка. Летний образ вы можете составить с коротким фиолетовым платьем и ярким синим сарафаном от Michal Negrin.

Платье «Брайс» от Michal Negrin​,

цена: от 28 750 руб., заказать: +7 (981) 126-16-92​

Платье «Валентина» от Michal Negrin,

цена: от 37 800 руб., заказать: +7 (981) 126-16-92​

Сочетайте обувь стильно:

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