Украшения из коллекции последнего короля Египта выставят на аукцион Sotheby's

КАИР, 4 июня. / ТАСС /. Несколько украшений из личной коллекции последнего короля Египта Фарука будут выставлены на аукцион Sotheby's в Лондоне. Как сообщила в понедельник эмиратская газета The National, три лота пойдут с молотка 6 июня на ювелирном аукционе.

На продажу выставляется комплект из золотой булавки для галстука и запонок. Аксессуары выполнены в виде золотых монет с профилем короля в феске, венчает булавку царская корона, усыпанная драгоценными камнями. Второй лот — золотая, инкрустированная бриллиантами брошь от французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels в виде певчей птицы. И, наконец, третий предмет из коллекции короля — бриллиантовая ручка-кольцо для сумки, выполненная из желтого золота с декором из драгоценных камней.

Король Фарук, правивший с 1936 по 1952 годы, известен страстью к коллекционированию дорогих украшений и аксессуаров. В конце марта на часовом аукционе торгового дома Christie’s в Дубае за рекордную для Ближнего Востока сумму в $912,5 тыс. были проданы наручные часы Patek Philippe из 18-каратного золота с кожаным ремешком, которые были изготовлены специально для монарха в 1944 году. Имя покупателя неизвестно.