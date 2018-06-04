4 голливудские актрисы, которые стали дизайнерами

Звезды 90-х снискали славу настоящих икон стиля на заре нулевых — тогда картины с сестрами Олсен вызывали настоящий ажиотаж, а две стильные американки стали настоящими ролевыми моделями для девочек-тинейджеров во всем мире. В 2006 году Мэри-Кейт и Эшли создали собственный бренд одежды The Row, который позиционируется как марка расслабленной и элегантной повседневной одежды. В 2012 году сестры сбыли названы «Лучшими дизайнерами года», получив почетную награду федерации дизайнеров Америки (Council of Fashion Designers of America awards). Поклонницами бренда The Row числятся Сиенна Миллер и бывшая первая леди Америки Мишель Обама

В мае 2015 года оскароносная актриса запустила собственный бренд одежды, аксессуаров и домашнего декора Draper James. По словам самой Риз, она назвала его в честь своей бабушки Доротеи Дрейпер и дедушки Уильяма Джеймса Уизерспуна. Вещи отражают стиль американских южных штатов, в том числе, родного для Уизерспун Теннесси. В ассортименте марки женственные силуэты в духе 1950-х с узким лифом, пышными юбками, декольте и модными принтами — клетка виши, цветы, геометрия и полоска.

Сара-Джессика Паркер

В 2014 году актриса создала свой бренд одежды SJP, что тут же вызвало огромный ажиотаж — первая коллекция обуви «как у Кэрри» была раскуплена мгновенно. После этого успеха Сара Джессика включила в ассортимент марки клатчи и сумки, а затем добавила линию LBD, в которую пока входит всего одна модель «маленького черного платья». Недавно Сара-Джессика совместно с интернет-бутиком Gilt SJP выпустила коллекцию свадебных платьев. В нее вошли модели как для девичника, так и для самой церемонии: от элегантных платьев с пышной юбкой в пол до экстравагантных комбинезонов.