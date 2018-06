4 голливудские актрисы, которые стали дизайнерами 

Звезды 90-х снискали славу настоящих икон стиля на заре нулевых — тогда картины с сестрами Олсен вызывали настоящий ажиотаж, а две стильные американки стали настоящими ролевыми моделями для девочек-тинейджеров во всем мире. В 2006 году Мэри-Кейт и Эшли создали собственный бренд одежды The Row, который позиционируется как марка расслабленной и элегантной повседневной одежды. В 2012 году сестры сбыли названы «Лучшими дизайнерами года», получив почетную награду федерации дизайнеров Америки (Council of Fashion Designers of America awards). Поклонницами бренда The Row числятся Сиенна Миллер и бывшая первая леди Америки Мишель Обама