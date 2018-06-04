Катя IOWA выпустила коллекцию одежды (снова!)

Кажется, скоро мы будем номинировать Катю Иванчикову не только как «Best Dressed», но и лучшего деятеля в области моды в конкурсе «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». IOWA выпустила новую коллекцию одежды, а точнее — мерча в честь своей мартовской песни «Падай», клип на которую снимался в сказочных локациях острова Тенерифе. Монохромные футболки, свитшоты и толстовки выпущены лимитированным тиражом и украшены и рисунками в стиле «Маленького принца» Экзюпери . Кроме планет, домов и падающих звезд, на них можно найти и персонажа Кати — миниатюрную девочку с короткой стрижкой. Ее для коллекции нарисовали графические дизайнеры из фирмы «Вкус», которая ранее разрабатывала афиши на концерты группы IOWA и обложки к синглам.

Купить вещи из коллекции «Падай» можно в паблике IOWA в «ВКонтакте»: футболки стоят 900 рублей, свитшоты — 2000 рублей, а худи — 2500 рублей. Напомним, что осенью прошлого года Катя выпустила коллаборацию с петербургской маркой «Доброта», в которую вошли вещи с надписями «Плохо танцевать» и «Дископлемя». При этом создавать мерч ко всем своим песням (в том числе, к новой «Молчишь на меня») Катя не планирует.