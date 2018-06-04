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Она покупала платье для своей четвертой свадьбы. Но никогда не ожидала, что продавец скажет ей это!
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Она покупала платье для своей четвертой свадьбы. Но никогда не ожидала, что продавец скажет ей это! 

Карельские вести 46 минут назад
Фото: Карельские вести
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-10-01 16:15:29Z | | Ç  Женщина выходила замуж три раза в своей жизни. Она пошла в магазин для новобрачных и сказала продавцу, что она ищет свадебное платье для своей четвертой свадьбы.
«Конечно, мадам», — ответил продавец, — «платье какого фасона и цвета вы ищете?»
Невеста сказала: «Я хочу белое, длинное платье с оборками и с фатой.»
Продавец поколебался немного, но затем сказал: «Пожалуйста, не поймите меня не правильно, но платья такого характера считаются более подходящими для невест, которые выходят замуж в первый раз — для тех, кто немного более невинный, если вы понимаете, о чем я? Возможно, Вам подойдет слоновая кость или голубое?»
«Хорошо, » — ответила клиентка, немного злая на продавца за его прямоту, — «Но я могу заверить вас, что белое платье будет вполне уместно. Верите мне или нет, но несмотря на все мои браки, я по-прежнему невинна. Видите ли, мой первый муж был так взволнован нашей свадьбой, что он умер, как только мы зарегистрировались в нашем отеле. Со вторым мужем мы так сильно поссорились в лимузине по дороге в наш медовый месяц, что мы сразу расстались и больше никогда не общались друг с другом».
«А ваш третий муж?» — спросил увлеченный продавец.
«Он был демократом», — заявила женщина. «Каждую ночь в течение четырех лет, он сидел на краю постели и рассказывал, как он собирается все хорошо сделать, но в итоге так ничего и не случилось.»
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