В Волгограде модные собаки устроят карнавал

В выходные в Комсомольском парке Волгограда встретятся самые модные собаки в карнавальных нарядах.

— Хозяева четвероногих питомцев придумывают для них необычные образы — на зимнем карнавале мы встречали и очаровательную невесту, и Кармен, и гламурную модницу во всем розовом, — рассказали организаторы парада. — Перед волгоградцами выступят дрессированные собаки. А в фото — зоне гостей карнавала будет ждать овчарка Ежик, ставшая ветераном МВД , и прекрасная Донна Роза. В парке разметится палатка, в которой соберут помощь для приюта «Дино».

Карнавальная прогулка животных пройдет 10 июня в Комсомольском парке. Начало праздничного дефиле в 17:00.

Собаки, не отстающие от модных трендов, встречались в парке на новогодних каникулах. На самую нарядную прогулку пришли и простые дворняги, и породистые псы в образах десантника, невесты и неуловимого «Зорро».