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В Волгограде модные собаки устроят карнавал
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В Волгограде модные собаки устроят карнавал 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В выходные в Комсомольском парке Волгограда встретятся самые модные собаки в карнавальных нарядах.
— Хозяева четвероногих питомцев придумывают для них необычные образы — на зимнем карнавале мы встречали и очаровательную невесту, и Кармен, и гламурную модницу во всем розовом, — рассказали организаторы парада. — Перед волгоградцами выступят дрессированные собаки. А в фото — зоне гостей карнавала будет ждать овчарка Ежик, ставшая ветераном МВД, и прекрасная Донна Роза. В парке разметится палатка, в которой соберут помощь для приюта «Дино».
Карнавальная прогулка животных пройдет 10 июня в Комсомольском парке. Начало праздничного дефиле в 17:00.
Собаки, не отстающие от модных трендов, встречались в парке на новогодних каникулах. На самую нарядную прогулку пришли и простые дворняги, и породистые псы в образах десантника, невесты и неуловимого «Зорро».
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