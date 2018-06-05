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Волгоградцев приглашают на карнавал с собаками в нарядах
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Волгоградцев приглашают на карнавал с собаками в нарядах 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Комсомольском саду Волгограда 10 июня пройдет «Хвостатый карнавал».
Как сообщают представители приюта «Дино», в рамках мероприятия состоится конкурс-выставка собак в нарядах в сопровождении хозяина или куратора, показательные выступления представителей Федерации Кинологического Спорта Волгоградской области с их питомцами, концерт, конкурсы, игры, сюрпризы, уголок косоплетения и аквагрима. Кроме того, для посетителей карнавала будет организована фотозона с животными, среди которых будут звезды приюта «Дино» — немецкая овчарка Ежик и метисо Роза.
Кроме того, в Комсомольском саду пройдет выставка животных из приюта, которых любой желающий сможет забрать, а также палатка сбора помощи для приюта «Дино»: амуниции, ветпрепаратов, переносок, подстилок, корма.
Мероприятия пройдут с 17.00 до 20.00. Регистрация участников откроется за час до начала.
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