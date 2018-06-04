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«Это монашеская ряса»: образ Дарьи Мороз назвали скучным
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«Это монашеская ряса»: образ Дарьи Мороз назвали скучным 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Актриса Дарья Мороз стала настоящей «белой вороной» на красной дорожке «Кинотавра-2018», когда пренебрегла главной хитростью многих женщин — ставкой на изящество стройной фигуры и демонстрацию природных достоинств с помощью дизайнерских нарядов.
Многие российские кинокрасавицы в стремлении выглядеть эффектнее коллег по цеху зачастую выбирают для светских мероприятий довольно откровенные образы. Однако 34-летняя актриса Дарья Мороз никогда не отличалась тягой к массовым движениям, предпочитая из раза в раз демонстрировать публике свой индивидуальный стиль.
Так, на ковровую дорожу открывшегося накануне 29-го фестиваля «Кинотавр» в Сочи Заслуженная артистка России вышла в довольно необычном и явно сложном по крою платье. Однако цвет дорогостоящего творения был выбран очень опрометчиво, ведь он практически идеально гармонировал с волосами знаменитости и сливался с ее бледной кожей, чему немало содействовал водолазочный крой верхней части наряда.
Кроме того, длина платья едва ли способствовала легкой походке, вынуждая Дарью все время смотреть под ноги, чтобы случайно не упасть перед сотнями фотокамер. «Безвкусица… Оно ее старит» «Как белая ворона! Очень скучный образ» «Это что монашеская ряса?» «Она в нем на альбиноса похожа» «Бледная, как поганка» «Ну хоть бы раз нормально оделась!» «Красивая молодая женщина с великолепной фигурой и необычной внешностью, а вкуса нет совершенно», — разочарованно писали в сети интернет-пользователи.
Отметим, что Дарья уже не впервые выходит в свет в наряде, который кажется несколько больше, чем необходимо ей по размеру. Недавно актриса поразила поклонников, появившись на открытии выставки в черно-белом платье, напоминающем скорее палатку цирка шапито, чем вечерний туалет светской дамы. Но, может быть, некоторые интернет-пользователи не так уж ошибаются, предполагая, что звездная красавица не просто так выбирает для себя одежду свободного кроя, старательно скрывая что-то от излишнего любопытства публики.
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