Дефиле за решёткой. В исправительной колонии в Перми прошёл показ мод

исправительной колонии №32 отметили День работников легкой промышленности. Показ костюмов, сделанных руками заключенных, проходит здесь ежегодно. В этом году праздник состоялся в 19 раз. Каждый год тематика показа меняется. В этот раз модельеры представили коллекцию в стиле милитари.

Профессиональный праздник

Для того, чтобы подготовить костюмы, женщины начали работать четыре месяца назад. Нужно создать эскиз, подобрать ткани, подогнать по размеру для модели.

Независимо от того, какая тема показа, осуждённые шьют коллекцию из того, что есть на швейном производстве в колонии. Здесь и ткань для спецодежды, и для подклада. Экзотические ткани — атлас, бархат, шёлк — не используется, это одно из условий конкурса, но некоторые элементы декора приобретаются специально для мероприятия.

Заместитель начальника колонии по кадрам и воспитательной работе Марина Семакина рассказала о том, какое значение показ мод имеет для осуждённых:

«В следующем году мы будем отмечать двадцатилетие этого конкурса. Девушки придумывают модели, фантазия у них огромная. Конкурс очень нужен нашему учреждению, так как он развивает творчество осуждённых, оставляет положительные эмоции. Очень надеемся, что навыки, приобретенные в нашем учреждении, пригодятся осуждённым в их дальнейшей жизни, и они найдут своё место в жизни. Данное мероприятие пользуется большой популярностью. Они идут с большим желанием как поучаствовать, так и поддержать участниц. Это одно из главных событий года».

Для осуждённых показ — это праздник. Именно в этот день модели вновь могут почувствовать себя женщинами — нанести макияж, надеть туфли на каблуках. Эту обувь им передали специально для показа родственники с воли.

«В гражданских конкурсах нет такой харизмы»

На суд жюри было заявлено более 20 моделей. Модельеры с фантазией подошли к работе. Так например, зрители увидели юбку, сшитую из более чем 300 погон, элегантный женский плащ, который трансформируется в небольшую палатку, рюкзаки, с легкостью раскладывающиеся в куртку и жакет.

Наталья Шостина, директор фестиваля KAMWA, отметила, что тема милитари — тренд современной моды. Она в третий раз принимает участие в показе в этой колонии. В этот раз Наталья Шостина — председатель жюри. Она признаётся, что принять решение, кто победит — большая ответственность.

«Самое главное — познакомиться с коллекциями, модельерами, манекенщиками. В третий раз принимаю в подобном конкурсе, это всегда интересное и драйвовое событие и для меня лично, и для учреждения. Сегодня у нас 12 коллекций и 23 манекенщицы. Тема очень острая и актуальная. Для меня это ожидаемое событие, ни в одном гражданском конкурсе или фестивале нет такой мощной харизмы от модельеров и от моделей. Выходит личность, мощная индивидуальность. Это поражает. Как правило, модели из агентств осовременены и лишены предыстории».