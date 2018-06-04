«Грудь сморщилась»: опозоренную Собчак отправили в больницу

Телеведущая Ксения Собчак любит ходить без бюстгальтера. Это пристрастие звезды очень раздражает ее поклонников.

В своем Instagram Собчак опубликовала снимок, на котором изображена в простеньком бирюзовом сарафане. В руках у Ксении плетеная авоська. «Позавтракали с #hello!, пообедали с Роднянскими, поужинали фильмом „Война Анны“. Прекрасный день в Сочи!», — написала под фото звезда.

Поклонники, похвалили телеведущую за активность и деловитость, но отметили, что наряд, все же, стоило выбрать другой. Мол, тонкие лямочки и хлопковая ткань очень упрощают образ, а неудачно скроенный лиф вообще не по размеру — это визуально создает эффект «висячей» груди. Почитатели призвали Ксению не игнорировать магазины нижнего белья и купить себе пару лифчиков.

"Лифак одень (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", «Только платье … неочень)», «Неужели вы не видите, что платье вам не идет?», «Простецкое платье. И лапша эта снизу фууу Ксюше стало нравиться оголять грудь)», «Простушка…», «Где твоя грудь, мать?», «Ужасные мешочки для сисек 😂🤦🏼‍♀️», «А вместо сисек-две фиги», «платье подчеркивает обвислость груди… в зеркало не смотрелись ксения?», «Я как бы адекватно отношусь к Собчак, но зачем же бабушкину скатерть одевать…», «Грудь— ушки спаниеля!», «Груди надо сделать хотя бы 2 размера», «а грудь? Не умеют носить грудь))», «Да, с платьицем не получилось…», «Доска, два соска 🏇», «Сиськи висячие», «Груди сморщились, Ксения. Или это платье такое? Срочно либо ко врачу, либо тряпку на помойку», — писали в комментариях подписчики.

Добавим, что совсем недавно, когда Ксения опубликовала фото в футболке и без бюстгальтера, теже фанаты, наоборот, похвалили телеведущую за подтянутость и натуральность форм. «Ксения, вы прекрасны! Настоящая, не силиконовая, с хорошим образованием, умница красавица!», «Ксения молодец. Любит себя какая есть. В отличии от своих подружек, не вставляет в себя силикон и прочую хрень. Хороший пример для женщин, которые уверены, что сделают себе грудь и все засияет. Мозг то не вставить и не накочать», — отмечали восторженные поклонники.