Эмма Стоун высказалась о своих отношениях с бывшим мужем Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон очень расстраивает, что Джастина Теру постоянно видят то с одной красоткой, то с другой. А ведь с момента расставания прошло всего несколько месяцев! Больше всего Джен задела новость о том, как сильно Джастин сблизился с Эммой Стоун : то они вместе посетят показ круизной коллекции Louis Vuitton в Париже, то отправятся отдыхать на юг Франции… Справедливости ради стоит сказать, что и саму Эмму замучили вопросами о том, что ее связывает с Теру.

«Он мне как брат. Все слухи про наш роман — просто нелепость», — отрезала 29-летняя актриса в интервью изданию Women’s Wear Daily. Кто знает, может быть, Эмма действительно не лукавит? Когда Джастин в своем Instagram опубликовал совместное фото с Эммой и их общим другом, в подписи к снимку он отметил: «Лучшие друзья». По словам инсайдеров, разойдясь с Энистон, Джастин очень обрадовался возможности снова вздохнуть свободно, ведь из-за ревности Дженнифер он вынужден был ограничить свой круг общения, и Эмма точно не входила в список одобренных приятельниц.

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