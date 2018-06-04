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Что такое лакшери?
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Что такое лакшери? 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
В прямом переводе с английского luxury означает «роскошь». Слово используется для обозначения товаров премиум-класса и того статуса, который они воплощают, для характеристики образа жизни состоятельного человека.
В мире моды лакшери — это бренды одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики класса люкс: Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Burberry, Salvatore Ferragamo, Hermes. Это компании с богатой историей, которые представляют свои товары как исключительные во всех отношениях. Люксовые вещи — это дорого, качественно и красиво, а со временем они только дорожают. Они не продаются в каждом торговом центре, а их стоимость обязательно существенно выше продукции среднего класса. Идеология лакшери-бренда вообще противоположна правилам масс-маркета: тут не в ходу распродажи и аутлеты.
Ранее престижные вещи имели спрос в основном на территории Европы и США. Сегодня лакшери-сегмент товаров географически расширился за счет Китая, который стал активным потребителем услуг и товаров luxury.
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