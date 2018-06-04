Мэган Виртанен о том, как секс и порно совершили революцию в моде

Историк моды и наш колумнист Мэган Виртанен рассказывает, как порнография перестала быть подпольной и вошла не только в мир кино, но и в искусство фотографии, индустрию моды и наш с вами повседневный гардероб.

Философ Вальтер Беньямин утверждал: «В любой моде заложены перверсии. Фетишизм, основанный на сексуальной привлекательности неестественного — это нерв, поддерживающий в ней жизнь». Впрочем, в годы, когда эти слова были написаны, мир моды был страшно далек от мира БДСМ. Образ сексуального желания задавал кинематограф, а издатели эротических журналов и изготовители порнографических фотокарточек действовали полуподпольно. Сексуальная революция конца 1960-х не слишком изменила ситуацию. Десятилетием позже Вивьен Вествуд и Малькольму МакЛарену по-прежнему удавалось шокировать публику аксессуарами из секс-шопов и одеждой, вдохновленной эстетикой фетишизма. Фотографии Ги Бурдена и Хельмута Ньютона в 1970-е, отсылавшие к образам, принятым в порнографии, были одновременно новаторскими и балансирующими на грани норм приличия и хорошего вкуса. Расширению эстетических представлений всегда предшествует реальное расширение мира. Революция в технологиях связи, начавшаяся в 1980-е, изменила возможности доступа к информации, в том числе и к порнографии. Больше не нужно было покупать журнал или красться в специальный кинотеатр. В восьмидесятые порнофильмы просочились в дома обывателей на видеокассетах, а к началу 2000-х порно хлынуло потоком через Интернет. Изменилась иерархия допуска, и особая эстетика, ранее доступная ограниченному кругу потребителей, стала общеизвестной.

Будь то успех «50 оттенков серого» или мода на пластические операции интимных зон, эстетика порно становится частью популярной культуры