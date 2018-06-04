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«Выглядит как клеенка»: желтый плащ Екатерины Одинцовой не произвел должного впечатления
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«Выглядит как клеенка»: желтый плащ Екатерины Одинцовой не произвел должного впечатления 

Eva.ru 22 минуты назад
Фото: Eva.ru
На днях российские селебрити и их дети собрались в отеле Lotte Hotel Moscow, чтобы поприсутствовать на модном показе детских дизайнерских платьев модного российского бренда. Среди гостей была замечена и Екатерина Одинцова, выделявшаяся своим ярким одеянием.
На подиуме была представлена новая летняя коллекция для маленьких девочек; легкие, воздушные платья, создавая которые дизайнер вдохновлялся сказочными красавицами-принцессами, достойными самых лучших нарядов. На подиум вышли многие дочери наших знаменитостей, и гордые родители с удовольствием следили за дефиле своих наследниц.
Однако у пользователей сети, имевших возможность в подробностях рассмотреть фотографии с праздника маленьких принцесс, присутствие на мероприятии журналиста и ведущей екатерины Одинцовой вызвало некоторое недоумение. Как известно, дети 45-летней женщины уже вполне взрослые и вряд ли их смогли бы заинтересовать модели «платьев для принцесс», представленные на подиуме. Да и вообще Екатерина, судя по фото, пришла на мероприятие в гордом одиночестве.
Тем не менее в сети с удовольствием обсудили образ женщины, в котором она появилась на празднике для детей, ведь ярко-желтый лаковый плащ явно выделял ее из толпы, но не снискал комплиментов у критически настроенных обитателей интернета. А золотистые ботинки, благодаря в том числе неудачному ракурсу, создали впечатление, что Екатерина является обладательницей ног по меньшей мере 41-го размера. «Очень странный дождевик. Для чего он в помещении? И выглядит как клеенка» «Кислотный желтый противопоказан блондинкам. Совершенно не идет» «Наверняка эта клеенка бешеных денег стоит. А у нас в деревне точно такое же по 200 рублей» «Зачем так ноги выставлять? Размер и так видать немаленький, а тут вообще 42-43» «41 размером у женщины не удивишь, но ведь можно ноги как-то ставить, что они не будут казаться такими огромными» «Интересно, а под балахоном пижама? Судя по виду, она только проснулась»
Екатерину Одинцову не впервые обсуждают из-за неудачных, по мнению пользователей сети, нарядов. Некоторое время назад женщина выбрала для красной дорожки наряд в красных тонах и с обилием красных же аксессуаров и явно прогадала, с точностью попав в тон коврового покрытия.
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