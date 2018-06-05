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«Увы, никуда от него делась»: Алена Кравец надела белое платье и вышла замуж за избившего ее экс-супруга
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«Увы, никуда от него делась»: Алена Кравец надела белое платье и вышла замуж за избившего ее экс-супруга 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Модель Алена Кравец смогла простить бывшего мужа-миллионера через восемь лет после развода и снова вышла за него замуж.
Алена Кравец не раз рассказывал в телешоу, как экс-супруг Руслан избил ее на глазах у общей дочери Даниеллы. Однако, похоже, ссоры забыты, а любовь восторжествовала: как сообщает StarHit, свадьба состоялась 1 июня в Тверском загсе Москвы. Невеста снова надела роскошное белое платье и делится свадебными видео и фото в Instagram.
— констатирует Алена у себя на странице. Комментарии к видео в свадебном платье модель получает самые разные: от «опять на те же грабли» до поздравлений с воссоединением. А кто-то и вовсе думает, что супруги не расставались, а подогревают интерес к своей семье. А ты бы смогла простить побои?
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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