Белла или Джиджи? На кого равняться? Стилист комментирует гардероб сестер

Две сестры, две супермодели — обе виртуозно играют своим стилем, оставаясь при этом, с одной стороны, похожими как сестры, с другой, совершенно разными личностями. Каждая из них максимально эффектна и запоминается своими выходами. Настроение дня каждая из них выражает с помощью стиля просто виртуозно, сохраняя при этом свою индивидуальность.

Последние стрит-стайл кадры, на которых сестрички были пойманы папарацци, отличаются разительно, и по настроению, и по стилистике.

Белла Хадид любит неоклассические формы и умело вписывает их в свои ансамбли. Например, вот эта имитация смокинга, от которого остался лишь воротник вместе с юбкой из фатина — так Белла появилась на мероприятии, посвященному выходу новой коллекции Диор.

Джиджи Хадид была застигнута фотоохотниками в дневное время. И ее образ больше напоминает девочку-подростка, которая прогуливает уроки: модная нынче тема — оверсайз футболки с яркими принтами, джинсы с завышенной талией:

А вот еще примеры! Белла опять на светском мероприятии. Кстати, да, самые интересные образы модель демонстрирует на всевозможных пресс-мероприятиях. Вот и сейчас — фото у presswall — лук в белом монохроме с виртузозной игрой на фактуре: сетка, бахрома по низу платья, спокойный силуэт и элегантные лодочки — ничего лишнего. Инновации? Да: фактурная сетка! Но оформлены они, отталкиваясь от классического формата образа и через спокойный силуэт.

Но вернемся к Джижди. Модель появилась в необычном кантри-образе, где есть и клетчатая рубаха, и джинсовая юбка. Есть одно «но»: несмотря на узнаваемость стиля, здесь также считывается инновационный подход: асимметричный крой длинной джинсовой юбки, неровно оформленные края. И супер-деталь на рубашке — сверху расположились длинные ремни-завязки, поддерживающие рукав в укороченном состоянии.

Выходы на красную дорожку тоже стоит обсудить. Если мы посмотрим на примеры, приведенные выше, то легко можем определить склонность каждой из сестер к определенным видам деталей. Белла любит скорее более чистый, лаконичный стиль, а Джижжи добавляет элементов и штрихов. Что ж, каждая имеет право выбирать!

А вот на красной дорожке обе сестры выступают в платьях в единой концепции: фасон «русалка» с расклешенным подолом типа годе, присутствует блеск, всегда подчеркнута зона декольте. Впрочем, акценты распределены по-разному.

У Беллы более смелые вырезы, но и смотрятся они органично за счет более спокойного силуэта платья и полностью закрытого подола. Джиджи выбирает юбку попышнее, которая эффектно распахивается, демонстрируя идеальные ноги модели.

Подводя итог, что мы можем сказать про гардеробы сестер-супермоделей? Стили и манера одеваться обеих девушек отчасти перекликаются, но одновременно каждая из них через свой образ рассказывает о своем характере и индивидуальности. Белла, несмотря на актуальность каждого лука, предпочитает рафинированную элегантность, а Джиджи в каждом образе заявляет о себе как о динамичной девушке-подростке!

Имиджмейкер-стилист Евгения Никитина