Королева стиля: 8 любимых вещей Одри Хепберн, в которых ты будешь безупречна

Если ты мечтаешь об универсальном (и пресловутом капсульном) гардеробе, наша подборка в стиле Одри определенно тебе пригодится!

Укороченные брюки

Лаконичные и подходящие к абсолютно любому случаю жизни укороченные черные брюки спасут тебя при любой вариации главной модной катастрофы современной девушки — «нечего надеть». Ты можешь выгулять их днем в офисе с нейтральным верхом, а вечером дополнить топом в бельевом стиле и ботильонами на низком каблуке и стать настоящей королевой танцпола или же покорить сердце мужчины мечты на свидании.

Черная водолазка

Черные скинни и лаковая юбка а-ля 80-е, вышеупомянутые черные брюки и платье-комбинация — кажется, что не существует вещи, неспособной подружиться с черной водолазкой. Смело надевай ее и в пир, и в мир, и в добрые люди.

Белая «мужская» рубашка

Никаких «женских» моделей — пресловутая базовая рубашка должна быть непременно в мужском стиле, без рюшей, воланов, «приталенности» и прочих премудростей. Именно в этом случае она выручит свою хозяйку и на деловой встрече, и в более неформальной обстановке.

Маленькое черное платье

Код «МЧП» — без маленького черного платья не обойтись ни одной моднице (современной в том числе). Главное — найти свой фасон. Ты можешь последовать примеру Одри (предварительно пересмотрев культовый «Завтрак у Тиффани») или же пойти своим путем, выбрав не менее стильную альтернативу (например, платье А-силуэта или модель с запахом, также актуальную во все времена).

Шелковый платок

Отличное и максимально простое модное решение для всех, кто не любит усложнять образы — красивый шелковый платок легко возьмет на себя роль акцента в любом аутфите и позволит сохранить лаконичность.

Балетки-"лодочки"

Если ты категорически не приемлешь каблуки, но хочешь выглядеть элегантно и стильно, обзаведись остроносыми балетками — они составят идеальную пару и будничному наряду, и коктейльному платью.

Очки cat-eyes

Еще одна вещь вне времени, популяризированная Хепберн, — такая модель очков идет практически всем и одновременно добавляет твоему образу как ретро-дух, так и актуальность. Настоящее модное волшебство!

Классический тренч

Casual и рок-н-ролл, классика и спорт-шик — бежевый тренч классического силуэта впишется в абсолютно любую фэшн-историю и уравновесит как ультрамодный мастхэв, так и совершенно нейтральный «лук».