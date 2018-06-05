Видео: Джонни Депп снялся в новой короткометражке бренда Dior

Джонни Депп , который недавно побывал в России и поразил фанатов своим изможденным внешним видом, снялся в новой короткометражке бренда Dior. Актер и знаменитый модный Дом успешно сотрудничают уже несколько лет.

Бренд представил ролик рекламной кампании аромата Dior Sauvage, лицом которого и является Депп. Короткометражный фильм получил название Legend of the Magic Hour («Легенда о магическом часе») и был снят Клемоном Бове и Артуром де Керсозоном. В видео Джонни рассказывает старинную легенду индейского племени Навахо, согласно которой черный бог огня создавал звездное небо, раскидывая звезды. В итоге его увидел койот и украл сумку со звездами, бросил ее над головой и таким образом появился Млечный путь.

попкорнnews