Ещё
Видео: Джонни Депп снялся в новой короткометражке бренда Dior
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: Джонни Депп снялся в новой короткометражке бренда Dior 

Попкорн News 25 минут назад
Фото: Попкорн News
Джонни Депп, который недавно побывал в России и поразил фанатов своим изможденным внешним видом, снялся в новой короткометражке бренда Dior. Актер и знаменитый модный Дом успешно сотрудничают уже несколько лет.
Бренд представил ролик рекламной кампании аромата Dior Sauvage, лицом которого и является Депп. Короткометражный фильм получил название Legend of the Magic Hour («Легенда о магическом часе») и был снят Клемоном Бове и Артуром де Керсозоном. В видео Джонни рассказывает старинную легенду индейского племени Навахо, согласно которой черный бог огня создавал звездное небо, раскидывая звезды. В итоге его увидел койот и украл сумку со звездами, бросил ее над головой и таким образом появился Млечный путь.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Фото: Кристен Стюарт, Анджелина Джоли и еще 10 звезд, радикально преобразившихся после смены стилиста Эмма Стоун, Софи Тернер, Джастин Теру и другие звезды на показе Louis Vuitton Платье или полиэтиленовый пакет? Ким Кардашьян превзошла саму себя и вышла в свет в абсолютно прозрачном наряде
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»138
Звезда Playboy показала, какой была до операций4
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой27
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь3
Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»43
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение