«Главное в бизнесе — никогда не останавливаться»

Традиционные механические часы, особенно в корпусах из драгоценных металлов, остаются для многих символом статуса, однако электронные модели и умные часы составляют им альтернативу в предпочтениях покупателей. На стороне старой доброй механики с усложнениями — сила традиций и швейцарское мастерство, на стороне японской электроники — инновации, ударопрочность, водо— и грязенепроницаемость и разнообразные полезные функции. Старший исполнительный управляющий, член совета директоров, старший генеральный директор подразделения по производству часов компании Casio Юичи Масуда рассказал «Ленте.ру» о том, почему электронные часы не конкурируют с швейцарской механикой и гаджетами, и о том, как японские традиции сосуществуют с инновациями.

Смарт-часы — чрезвычайно важное направление, и мы в Casio тоже обращаем на него внимание. На рынке наблюдается большая конкуренция, в том числе и в высоком ценовом сегменте. Мы всегда прежде всего думаем о нашей целевой аудитории, любой проект анализируется с точки зрения его интереса для потенциального покупателя. Точно так же мы оцениваем и программное обеспечение: оно должно отвечать нуждам нашей целевой аудитории.

Особенность наших умных часов в том, что в них загружаются карты, которыми могут легко пользоваться владельцы часов — как спортсмены, так и путешественники — во время пробежек или походов. Мы работаем над тем, чтобы добавить умным часам и другие уникальные функции, которые сделают их конкурентоспособными на этом насыщенном рынке. Мы используем операционную систему Android, поскольку она позволяет закачивать приложения из открытых источников. Благодаря ей можем разрабатывать нужные нам приложения для часов, те же карты, например.

Главное в любом бизнесе, связанном с инновациями, — никогда не останавливаться. Пытаться воплотить даже необычные идеи, если они кажутся перспективными. Так, мы разработали часы G-Shock в корпусе из сапфирового стекла. Эстетически они впечатляют, но над их ударопрочностью нужно работать. Это совсем не просто, но мы активно занимаемся нашими инновационными разработками. И небезуспешно. В 2014 году Casio внедрила функцию корректировки времени с помощью GPS в рамках концепции «Глобальная синхронизация времени» — сначала в часах Oceanus, потом в других линиях. В 2015 году в коллекции Edifice появились часы с функцией Mobile Link: они связываются со смартфоном через Bluetooth.

Меня нередко спрашивают о конкуренции с Apple . Apple поставляет на рынок 200 миллионов айфонов в год, а смарт-часы для нее — фактически не самостоятельный гаджет, а дополнение к айфону, сопутствующий сервис. У нас совершенно иная позиция в отношении умных часов. Мы оснащаем часы актуальным для нашего потребителя программным обеспечением, и это обеспечивает нам стабильное и выгодное положение на рынке. Мы не конкурируем и с швейцарскими производителями: у них тоже самостоятельный продукт и сегмент рынка.

Нашей линии ударопрочных часов в минувшем году исполнилось 35 лет, и я могу смело сказать, что эти часы действительно изменили часовой рынок и отношение людей, особенно молодежи, к часам в целом. Помимо их устойчивости к ударам и повреждениям, они еще и произвели революцию, в сущности определив феномен «модных часов». До 1980-х часы были признаком статуса или просто показывали время, но никто не воспринимал их как модный аксессуар. Мы изменили это. У нас часы стали модным аксессуаром, частью принципа lifestyle и даже культурного контекста — благодаря коллаборациям с художниками и музыкантами, благодаря тому, что эти часы носили в кадре фильмов и клипов.

Важнейшее нововведение в нашей коллекции G-Shock — то, что появились модели, повторяющие классические пластиковые по форме, но с корпусом, выполненным целиком из металла, в первую очередь, флагманские G-Shock GMW-B5000. Это отвечает популярному сейчас ретро-тренду. Сделать металлическую версию изначально пластиковых часов было непросто, но мы смогли реализовать эту идею, обеспечив ту же надежность и ударопрочность, что и при использовании пластика и резины. Инженеры много работали над этим решением, и в итоге мы удивили клиентов моделью, которой они не ожидали.

Мы сотрудничаем с теми людьми и компаниями, которые можно назвать актуальными для наших потребителей. Это может быть японский или китайский бренд одежды или аксессуаров, художник-граффитист, популярный музыкант или группа. Мы не раскрываем заранее планирующихся коллабораций, чтобы сохранялась интрига и, как итог, покупательский интерес. Но при этом мы подчеркиваем, что G-Shock — это не только и не столько fashion-часы. Это надежный многофункциональный инструмент для самых разных людей: от спортсменов и путешественников до летчиков и моряков.

Мы рады, что есть настоящие неформальные фан-клубы любителей и коллекционеров G-Shock. Компания Casio рада делиться историей наших брендов, у нас есть музей компании, а в нем — экспозиция исторических моделей, в которой хранятся все часы, выпущенные с момента основания компании. Мы, японцы, стараемся уделять внимание каждой детали в нашей работе, не упускать ни одной мелочи, и это подробно иллюстрирует процесс создания G-Shock. Некоторых наших клиентов привлекает стиль и внешний вид часов, а кто-то оценивает нашу тщательность и точность.

В Японии бережно сохраняют старинные секреты производства, в частности — кузнечного и оружейного дела. И Casio делает свой вклад в поддержку традиций: мы приглашаем к сотрудничеству мастеров традиционных ремесел. В частности, в коллекции 2018 года появились часы MR-G-G2000HA. Это лимитированный выпуск, всего 350 экземпляров. Безель выполнен одним из японских оружейников, владеющим ремеслом «тецу-цуба» (изготовление железной защитной гарды для традиционного японского меча-катаны). Надо сказать, что такие лимитированые модели интересуют потребителей далеко за пределами Японии.

Компания Casio выпускает часы сегмента люкс. Главное в этом сегменте — пристальное внимание к деталям. Например, некоторое время назад мы произвели часы G-Shock MRG из золота. Безель и центральные звенья браслета были отчеканены вручную мастером техники «цуики» Бихоу Асано. Флагманская модель в линейке становится объектом желания для коллекционера. У компании также есть линия высокоточных часов Oceanus, в некоторых из них мы используем декор из хрусталя традиционных японских производителей. Премиальные часы — это сегмент бизнеса Сasio, в котором мы «обкатываем» наши самые передовые разработки. Кроме того, часы — это так называемое «эмоциональное вложение», и обладание дорогими часами для нашего клиента может быть ценно именно в этом смысле.

В моей личной коллекции не так уж много часов. Поскольку я принимал активное участие в разработке направления G-Shock, я к ним очень привязан. Однако поскольку новые модели этого бренда довольно большие по размеру, мне удобнее носить Оceanus, особенно когда я бываю на официальных встречах с классическим дресс-кодом.