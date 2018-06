Бритоголовый шик: нацисты или иконы стиля? 

Скинхеды, как впрочем и все субкультуры и контркультуры, — послевоенное явление. Поколение беби-бумеров противопоставляло себя своим родителям и старалось всячески выделиться из общественного мейнстрима. С другой стороны бумеры стали первым за долгие годы поколением, которое росло в относительном достатке. Война и Великая депрессия остались в прошлом, в большинстве стран Европы и США наблюдался устойчивый экономический рост, работы хватало на всех, и молодые люди могли беззаботно тратить деньги на себя.

В Британии это привело к появлению целого ряда молодежных субкультур, уделявших огромное влияние своему стилю и внешнему виду. Субкультуры рождались и умирали, плавно перетекая друг в друга и адаптируя новые тренды. Первыми были тедди-бойз — представители рабочего класса, пытавшиеся подражать денди эпохи короля Эдуарда VII. Тедди-бои носили брюки-дудочки, сюртуки и бабочки, слушали блюз и рок-н-ролл. Впрочем, стильный внешний вид не мешал им регулярно драться с представителями других субкультур и вступать в конфликты с полицией.

Век тедди-бойз был скоротечен — субкультура была популярна с 1954-го по 1958 год. На смену тедди-боям пришли моды. Сокращение моды происходит от модернистов — любителей модерн-джаза вроде Дэйва Брубека, Чарли Паркера и Майлза Дэвиса. На деле же во времена пика своей популярности моды слушали далеко не джаз, а The Beatles, The Rolling Stones, The Who и другие рок-группы 60-х. К середине десятилетия моды начали увлекаться ямайской музыкой ска и регги.