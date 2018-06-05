Бритоголовый шик

«Лента.ру» начинает цикл материалов о субкультурах и их влиянии на мир моды со скинхедов. В нашей стране эта субкультура неразрывно связана с национализмом и расизмом, а одетого, как скинхед, не пустят в приличное место. Но в Европе, особенно в Британии, стиль скинхедов предпочитают и дизайнеры, и селебрити. Как так?

Скинхеды, как впрочем и все субкультуры и контркультуры, — послевоенное явление. Поколение беби-бумеров противопоставляло себя своим родителям и старалось всячески выделиться из общественного мейнстрима. С другой стороны бумеры стали первым за долгие годы поколением, которое росло в относительном достатке. Война и Великая депрессия остались в прошлом, в большинстве стран Европы и США наблюдался устойчивый экономический рост, работы хватало на всех, и молодые люди могли беззаботно тратить деньги на себя.

В Британии это привело к появлению целого ряда молодежных субкультур, уделявших огромное влияние своему стилю и внешнему виду. Субкультуры рождались и умирали, плавно перетекая друг в друга и адаптируя новые тренды. Первыми были тедди-бойз — представители рабочего класса, пытавшиеся подражать денди эпохи короля Эдуарда VII. Тедди-бои носили брюки-дудочки, сюртуки и бабочки, слушали блюз и рок-н-ролл. Впрочем, стильный внешний вид не мешал им регулярно драться с представителями других субкультур и вступать в конфликты с полицией.

Век тедди-бойз был скоротечен — субкультура была популярна с 1954-го по 1958 год. На смену тедди-боям пришли моды. Сокращение моды происходит от модернистов — любителей модерн-джаза вроде Дэйва Брубека, Чарли Паркера и Майлза Дэвиса. На деле же во времена пика своей популярности моды слушали далеко не джаз, а The Beatles, The Rolling Stones, The Who и другие рок-группы 60-х. К середине десятилетия моды начали увлекаться ямайской музыкой ска и регги.

Моды гоняли на мотороллерах Vespa и Lambretta, тюнинговали их, дрались с рокерами, предпочитавшими мотоциклы, до утра засиживались в кофейнях и уделяли колоссальное внимание одежде. Большую часть денег моды спускали на сшитые по заказу костюмы у портных с Карнаби-стрит и района Кингс Роуд. Оставшиеся фунты уходили на рубашки с воротником баттон-даун, кашемировые джемперы с V-образным вырезом, челси и лоферы.

Со временем в движении модов появились ответвления, отрицавшие их щегольскую эстетику. Во второй половине 60-х моды разделились на софт-модов, которых еще называли пикок-моды (от англ. peacock — «павлины»), и хард-модов. Последние не желали подражать богатым представителям богемы, а старались всячески подчеркнуть свое пролетарское происхождение. Дело, конечно, было не в социальной позиции, а в банальной нехватке денег на дорогую одежду — к хард-модам относилась молодежь из самых бедных пригородов Лондона. К концу десятилетия звезда субкультуры софт-модов закатилась, а хард-моды сменили имя. За характерные бритые головы их стали называть скинхедами.

В России репутация у скинхедов хуже некуда. И пусть времена погромов и массовых драк остались в далеком прошлом, но человек с бритой головой, в ботинках Dr. Martens и подвернутых джинсах по-прежнему вызывает у окружающих тревогу. При этом мало кто знает, что в Англии среди скинхедов первой волны было много темнокожих, а на стиль субкультуры огромное влияние оказали ямайские рудбои.

Все дело в том, что субкультура скинхедов возникла в бедных восточном и южном пригородах Лондона, основным населением которых были белые рабочие и темнокожие мигранты из Вест-Индии. Трудно поверить, но в середине 1960 годов легендарный Боб Марли одевался, как типичный мод, а затем хоть и отрастил дреды, но был куда ближе к хард-модам, чем к раста-культуре.

Именно ямайцы, которые преобладали среди темнокожих лондонцев, привили скинхедам любовь к музыкальным стилям ска и раннему регги, а вместе с ними и к определенной одежде. Фактически стиль скинхедов первой волны представлял собой микс гардеробов софт-мода и рудбоя. От первых скины взяли рубашки баттон-даун в клетку, поло, мохеровые костюмы и тонкие подтяжки, а от последних — массивные рабочие ботинки, подвернутые джинсы Levi’s Sta-prest и шляпу порк-пай.

Но был и третий источник стиля скинхедов — фанатское сообщество. В южной части Большого Лондона расположены четыре из 15 футбольных клубов столицы Великобритании: «Уимблдон», «Кристал Пэлас», «Миллуолл» и «Чарльтон». Футбольные матчи с участием этих клубов были особенно горячие. Драки между фанатскими группировками до и после матчей, столкновения с полицией прямо на стадионе во время игры были обычным делом.

Именно регулярные драки и привели к появлению мощных армейских ботинок, бритых черепов и курток-бомберов. За короткие волосы невозможно было схватить в драке, тяжелые ботинки усиливали удары, а легкие ветровки-бомберы позволяли выскальзывать из захвата. Несмотря на начавшее закрепляться за хард-модами прозвище скинхеды, налысо в 1960-е никто не брился — на голове всегда оставался короткий ежик.

Популярность скинхедов стала столь велика, что группа Slade сделала лук скинхедов своим концертным образом и использовала этот образ в своей маркетинговой стратегии. Со временем движение скинхедов первой волны начало распадаться. Из него выделились сьютхеды, которые носили длинные волосы и несколько вернулись к внешнему виду модов, и бутбои, большинство из которых составляли футбольные хулиганы.

Многие субкультуры заканчиваются примерно одинаково — ее представители взрослеют, богатеют и перерастают свое молодежное увлечение. То же самое сучилось и со скинхедами первой волны. Они все реже появлялись на улицах, все больше времени уделяли работе и семье. Однако субкультура скинхедов не умерла, а трансформировалась. Впрочем, скинхедов первой и второй волн объединяли лишь отдельные элементы стиля. Социальная же база движения была совсем разной.

Если хард-моды были продуктом экономического бума конца 1950-х, то скинхеды второй волны — детьми экономической рецессии 1970-х годов в Британии. Во многом именно проблемами в экономике и был вызван расизм новых британских скинхедов. Мигранты для них были уже не коллегами по работе на заводе, а конкурентами за рабочие места, которых становилось все меньше. Депрессивные районы росли и множились по всей Британии.

После окончательного поражения страны в Тресковых войнах обеднел крупный порт Гримсби, закрывались шахты в Йоркшире, инфляция росла, а правительство сокращало социальные расходы по требованию кредиторов из МВФ . Все это привело к заметному росту агрессии у скинхедов второй волны. Естественно, на молодых и злых не могли не обратить внимание ультраправые партии вроде «Национального фронта», которые начали вербовать скинхедов в ряды своих «уличных солдат».

Вместе с политическими взглядами изменилась музыка и одежда, характерные для субкультуры. Так как выходцы из Вест-Индии стали едва ли не главными врагами многих скинов, то и их музыка — ска и регги также потеряли популярность. В моду вошел пан-рок с его грубым и куда более тяжелым звучанием, а внешний вид скинхедов лишился былого лоска.

Если скинхеды конца 1960-х могли позволить себе Tonic Suit — дешевые мохеровые костюмы, то в 1970-е стало уже не до них. Типичный облик скина второй волны — это бритая голова, черная рубашка-поло Fred Perry, узкие подтяжки, ботинки Dr. Martens и джинсы Levi’s 501. Причем ботинки должны были быть начищены до блеска, а джинсы закатаны. Сначала их слегка подворачивали, чтобы показать ботинки, затем закатывать стали уже сильнее, дабы продемонстрировать еще и яркие носки.

Скинхеды, разделявшие идеи расового превосходства, украшали свою одежду нацистской символикой, в то время как символом левых скинхедов стала нашивка Spirit of 69. Нашивки вообще играли для скинхедов важную роль, рассказывая об их футбольных и политических предпочтениях. Одной из первых популярных нашивок стал опознавательный знак Королевских ВВС Великобритании.

К концу десятилетия скинхеды начали носить камуфляжную одежду, которая подчеркивала их воинственность. Помимо тяжелых армейских ботинок скинхеды носили лоферы и броги. Постепенно сложился и пантеон любимых брендов субкультуры. Помимо Levi’s, Fred Perry и Dr. Martens не воспрещалось носить джинсы Lee и Wrangler, обувь Solovair и Tredair, спортивную одежду Adidas и Gola, футболки Lonsdale, поло Brutus, рубашки Jaytex, а также куртки Ben Sherman и Harrington.

В новом десятилетии жизнь в Британии стала повеселее: реформы Маргарет Тетчер оживили экономику, королевский флот отстоял Фолклендские острова в войне с Аргентиной, поток мигрантов в страну только рос, островные дизайнеры взорвали мир моды. В новой реальности ультраправые скинхеды стали откровенными маргиналами и сохранили такой статус до наших дней.

Не отставала и модная индустрия. В 2008 году DSquared показал посвященную современному прочтению моды скинхедов коллекцию. Черные ботинки с белыми шнурками с удлиненным голенищем, шарфы в красную клетку, сверхузкие подтяжки и подвернутые пятнистые джинсы. Спустя восемь лет бренд вновь вспомнил о скинах.

Еще дальше пошел бренд Dr. Martens, который в 2014 году посвятил скинхедам первой волны целую коллекцию Spirit of 69. В ее поддержку лидер группу The Streets Майк Скиннер снял документальную короткометражку о скинхедах 1960-х. «Скины тех годов были жесткими парнями, точно. Но их злость была обусловлена агрессией внешнего мира, а вовсе не приверженностью идеям нацизма. Своеобразный механизм самозащиты, ничего более», — пояснил он свое видение субкультуры.

Постепенное проникновение скинхедов на подиумы продолжается. Весенняя коллекция DSquared 2017 года была вдохновлена субкультурами 1970 годов. Наряду с ботинками на платформе в стиле Дэвида Боуи и брюками в клетку, она была полна решениями из гардероба скинхеда, в чем DSquared без смущения признавался. Бомберы, тонкие подтяжки, штаны цвета хаки, рубашки с воротником баттон-даун и, конечно же, подвернутые джинсы. Реакция общественности была строго позитивной.

Свои коллекции весна/лето 2018 посвятили этой субкультуре английские бренды JORDANLUCA и Matthew Miller. Причем последний и вовсе нарядил в одежду скинхедов темнокожих моделей. С исторической точки зрения ничего страшного в этом нет, но за пределами Британии всех скинхедов до сих пор зачастую считают расистами. Этот факт не дает моде скинхедов окончательно стать мейнстримом.

В Соединенных Штатах с их многочисленными расовыми проблемами уже поднялась волна протеста против легализации моды скинхедов, а само слово «скинхед» все еще едва ли не ругательное. В Восточной Европе и на территории бывшего СССР скинхеды появились лишь в 1990-е годы и были исключительно ультраправыми националистами, поэтому в приличном обществе в характерной для скинов одежде лучше не появляться. Впрочем, националистически настроенные скинхеды создали свой дресс-код, об особенностях которого мы расскажем на следующей неделе.