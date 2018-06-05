Полуголая Бузова в ракушке, Брежнева с разрезом до ягодиц и другие самые яркие появления звезд на дорожках музыкальных премий

8 июня состоится 16-я ежегодная национальная музыкальная «Премия МУЗ-ТВ — 2018 „Трансформация“. И пока звезды вовсю выбирают наряды, в которых будут покорять ковровую дорожку, WMJ.ru решил вспомнить самые яркие появления селебрити на музыкальных премиях и уже спешит рассказать о них тебе!

Церемония вручения „Премии МУЗ-ТВ — 2017“ стала одной из самых ярких за всю ее историю. И, стоит отметить, большой вклад в это внесла Ольга Бузова. На зеленой дорожке тогда еще начинающая певица появилась в закрытой ракушке, которую несли несколько полуголых мужчин. А после того как ракушка открылась, из нее вышла Бузова в образе Афродиты: „голое“ боди с серебристыми узорами, которые едва прикрывали ее интимные места, летящий шлейф, колготки в стразах, длинные белые волосы и корона, конечно. Куда без нее.

В том же году Оля снова решила эпатировать публику и на VII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV появилась в золотых доспехах и с мечом в руках. Этакая Зена — королева воинов, одним словом.

В том же 2017 году и на той же „Премии МУЗ-ТВ“ произошло еще одно событие: Тимати впервые вышел в свет со своей девушкой Анастасией Решетовой. Правда, общественности больше запомнилось не их совместное появление, а весьма откровенный наряд модели. Черный костюм на голое тело, который был ей явно маловат, отчего грудь буквально рвалась наружу, показался многим не самым уместным для появления на публике.

Чего не скажешь об экс-возлюбленной рэпера и матери его дочери Алене Шишковой. Она, к слову, тоже прошлась по дорожке премии, только выглядела более презентабельно: шикарный брючный костюм и темная помада. Но не думай, что Тимати обделил ее вниманием, появившись с новой пассией. Нет. Рэпер, получив награду, публично поблагодарил Шишкову за дочь.

Глюкоза

Глюкозе, конечно, не впервой выходить в свет в смелых образах. Но ее наряд на „Премии МУЗ-ТВ“ превзошел все ожидания. Певица появилась на дорожке в высоких ботфортах на шнуровке, платье-сетке, без нижнего белья, наклеив на соски черный пластырь. И без того странный образ Глюкоза дополнила прической в стиле „мокрые волосы“ и черной помадой.

15-я ежегодная национальная телевизионная „Премия МУЗ-ТВ — 2017“ была богата на отечественных селебрити. Один из самых ярких выходов на зеленую дорожку по праву принадлежит Вере Брежневой . Певица не только продемонстрировала стройную фигуру в черном платье с открытой спиной и экстремально высоким разрезом до ягодиц, но и показала новую прическу — стильное удлиненное каре.

Группа „Фабрика“

Солистки группы „Фабрика“ всегда стараются выбирать для выхода в свет яркие и смелые наряды. Иногда их образы получаются крайне неудачными, как, например, на „Золотом граммофоне — 2014“, куда они пришли в странных платьях с нелепым цветочным узором. А порой певицы выглядят очень стильно, как на „Премии МУЗ-ТВ — 2017“. Белые костюмы, красные перчатки и ободок из роз — все это в целом смотрелось очень эффектно. Стоит признать, что с годами „Фабрика“ учится на своих ошибках, и это, определенно, достойно похвалы.

Ани Лорак

А вот Ани Лорак пусть и не привлекла внимание общественности странным нарядом, зато свела с ума одного из поклонников своими пышными формами. Да так, что тот не смог сдержать чувств. Пока певица шла под руку со своим мужем по дорожке „Премии МУЗ-ТВ — 2017“, ярый фанат пробился через охрану, подбежал к Ани, упал на колени и поцеловал подол ее платья, а затем добрался и до живота. После этого он скрылся, но ненадолго. Когда Лорак с мужем покидали ковровую дорожку, поклонник снова подбежал к ней и поцеловал, только уже в ягодицы. Правда, во второй раз безнаказанно уйти ему не удалось. Супруг певицы быстро отреагировал и ударил фаната ногой. Сама же Ани нисколько не обиделась, а напротив, лишь посмеялась над этим инцидентом.

На закрытии музыкального фестиваля „Жара“ в 2017 году собрались все сливки отечественной эстрады. И даже несмотря на обилие звезд, особое внимание к себе привлекла Наргиз. Певица вышла на дорожку в образе монахини: закрытое черное платье с белой вставкой в области шеи и декольте, клатч в виде Библии, фирменная косынка, вуаль и черные лодочки. Эффект, конечно, был впечатляющим, а Наргиз стала чуть ли не самой обсуждаемой знаменитостью вечера.

Сати Казанова, безусловно, восточная красавица. Она гордится своими корнями и время от времени появляется на публике в роскошных национальных костюмах. Однако в 2014 году на „Премии МУЗ-ТВ“ певицу явно ждал модный провал. Красная туника, отсутствие нижнего белья, прозрачные легинсы в стразах, крупные украшения и яркий макияж… В этом образе все было слишком. Зато выход Сати точно запомнился надолго!

В 2013 году Анна Плетнева, еще будучи солисткой группы „Винтаж“, пришла на премию RU.TV в белом платье с юбкой из плюшевых мишек. Не знаем, что хотела сказать этим нарядом Анна, но смотрелся он слегка ужасающе… В том же году, но уже на другой премии Плетнева появилась в каком-то джинсовом безумии. Весь образ певицы был из денима, и даже корона! Впрочем, слова здесь излишни, посмотри сама.

Ну и какой же список ярких появлений звезд на красных дорожках без Николая Баскова и Анастасии Волочковой. В 2012 году на „Золотом граммофоне“ эта парочка произвела настоящий фурор. Басков пришел в тунике, золотых доспехах и с лавровым венком на голове, а вот Волочкова решила примерить образ Евы, появившись в „голом“ комбезе, узоры которого едва прикрывали ее интимные места. Свой эффектный выход певец и балерина подкрепили страстным поцелуем, тем самым подтвердив свой роман. Да-да, они когда-то встречались.

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