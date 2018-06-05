Парео, авиаторы и другие пляжные антитренды

На календаре июнь, а это значит, что время вовсю готовиться к пляжному сезону. И даже если погода еще не располагает к праздному лежанию на пляже и дальним заплывам, нам нужно быть во всеоружии. Но, прежде чем бежать в магазин, стоит заглянуть в шкаф, где ждут своей очереди заветные бикини. Может, что-то из этого еще можно надеть на пляж, а на каких-то вещах стоит печать «Противопоказано». В урну все, что совпадает со списком ниже.

Парео

Образ амазонки с завязанным на шее парео, увы, уже не в моде. Несмотря на то что это очень удобный предмет гардероба и довольно функциональный, дизайнеры придумали ему множество альтернатив. Так что заменяем скучные и всем уже порядком надоевшие парео на легкие хлопковые платья и рубашки с гавайским принтом — такие модели будут уместны всегда и везде.

Шорты с низкой талией

Короткие шорты — один из самых удобных предметов пляжного гардероба. Главное — не ошибиться с выбором: ультракороткие модели с низкой талией не подойдут ни одной девушке, даже несмотря на идеальные пропорции фигуры. Чересчур оголенные части тела выглядят отнюдь не сексуально, а вульгарно. Лучше выбирай модели с высокой талией: они хорошо маскируют все недостатки и подходят практически всем.

Цветные очки-авиаторы

Еще в начале XX века компания Ray Ban выпустила зеркальные цветные очки, но пик популярности этой линейки закончился еще в 2013-м. Так что радужное кислотное буйство осталось уже давно позади.

Летом 2018-го лучше отдавать предпочтение новомодным узким очкам, моделям в круглой оправе и смелым необычным очкам оверсайз. Вариантов настолько много, что обладательницам любых типажей лица будет из чего выбрать.

Купальники с эффектом бандажа

Канули в прошлое и так называемые бандажные купальники. Эти уникальные модели не то что интригуют своими вырезами, тонкими поясками и бретелями, а еле скрывают части тела. Особенно такой купальник является табу для полных девушек: он лишний раз акцентирует внимание на объемных формах.

В числе модных фасонов этого лета — слитные модели с цветочным принтом или крупный горох из 1980-х, который вернул нам молодой гений Жакмю. Не вышли из моды и соблазнительные танкини, кроп-топы, купальники на тонких лямках и с рукавами.

Купальники из неопрена

Купальники из неопрена — одна из новейших разработок современных дизайнеров и уже устаревшая. Линейка бренда triangle действительно была в тренде несколько сезонов подряд, но сейчас это уже пережиток прошлого. Масс-маркет предлагает модные альтернативы неопрену. Вельветовый тренд добрался и до купальников, такая модель придает своей обладательнице аристократичность и женственность. Хлопок и лен, как ни странно, тоже в моде. Эти нежные текстуры воплощают чистую красоту, как песок и солнце, и делают твой пляжный образ более натуральным. Но если все-таки хочется чего-то яркого, то можно выбрать модели со стразами или пайетками — они отлично подойдут для пляжных клубов и вечеринок у бассейна.