350 погон на юбку и кеды ручной работы. В пермской колонии прошел показ высокой моды

Стиль милитари, сложные силуэты, кеды ручной работы, золотые нити и историзм — этим удивили жюри осужденные женской колонии № 32. Лучшие из моделей покажут на международном фестивале «Камwа» этим летом.

На стенах — ­стенгазеты, в витринах — ­поделки

На КПП у всех пришедших сюда в качестве приглашенных членов жюри проверяют документы, записывают данные. Проносить телефоны строго запрещено. Колония размещена за двумя стенами с колючей проволокой наверху.

Каждая из моделей — яркая индивидуальность

На территории колонии чисто, и кажется, что здесь полный порядок. По сути, это маленький поселок с разместившимися здесь жилыми корпусами, рабочими цехами, спортивной площадкой и клубом. В клубе, где проходит конкурс, пахнет овсяной кашей, киселем, на стенах висят стенгазеты, в витринах — поделки, а на окнах — розовые занавески. Колония-то женская.

Зрители, как и модели, и дизайнеры, — тоже осужденные женской колонии

Концертный зал клуба напоминает деревенский клуб. Подиум моделям заменила ковровая дорожка, а в роли модельеров выступили осужденные женской колонии. Под звуки рока и музыки «новой волны» девушки выходили на сцену уверенной походкой от бедра и могли бы дать фору обычным манекенщицам, чьи лица обычно ничего не выдают. В этих же чувствовались индивидуальность и характер.

Через минуту этот плащ превратится в палатку

Только здесь можно увидеть таких ярких и харизматичных моделей. — В них столько драйва! — говорит пермский модельер и организатор фестиваля «Камwа» Наталья Шостина.

А вот и палатка

Кроме характера, девушек и женщин отличает еще и красота. Местные дизайнеры представили уникальную коллекцию от-кутюр, достойную европейских подиумов. Никакой самодеятельности, исполнение прекрасное.

Модель похожа на Земфиру

— Более ярких коллекций за последние пять лет на всех официальных показах мод в Перми я не встречала. Отберу двенадцать изделий и представлю на «Камwа» этим же летом, ­ — поделилась планами Наталья Шостина.

Плащ-самолет

В женской колонии три пошивочных цеха, включающих 450 рабочих мест. В огромных павильонах — чистота и порядок. Шьют здесь рабочую и военную одежду, а также одежду для спецслужб. Именно в этих цехах много лет назад начали рождаться смелые идеи сделать что-то авторское, творческое, а не ширпотреб, из-под одного лекала. Наталья Шостина, узнав об этом, стала здесь частой гостьей.

Неожиданное дизайнерское решение и очень смелое

Сначала Наталья занималась с девушками, привела сюда профессиональную модель, которая показала, как двигаться на сцене. И вот во что это превратилось, ­не без гордости говорит представитель ГУФСИН

Ведущие прекрасно справлялись со сценарием и подстраивались под ситуацию

От футуризма до милитари

Темой этого показа было милитари. Несмотря на это, дизайнеры создали одежду «исключительно для мирного времени», о чем и заявили со сцены. В прошлом году темой был футуризм. По отзывам зрителей, образы были не менее фееричные, чем в этом. Модельеры блистательно справились с задачей, введя в коллекцию в качестве основы шинели, мундиры, камзолы, но преобразив их до фантастических образов. Мастерицы использовали сукно, камуфляжную ткань, шелк, мех, смело комбинировали фактуры. Акцентами на одежде были шнуры, ручная вышивка золотыми нитками, пуговицы с военной эмблематикой. Одна из юбок была создана из 350 погон. Даже при близком и тщательном разглядывании эксклюзивные изделия оказались не результатом кружковой самодеятельности, а профессионально выполненными произведениями. Поистине мода от-кутюр.

Элементы гусарского костюма модельеры тоже использовали в луках

Зрителями в зале были сотрудники ГУФСИН, гости и осужденные женщины разных возрастов. На всех осужденных женщинах и девушках — синяя форма и белые платки, обязательные детали костюма осужденных.

Минута славы — интервью для ТВ — Платки — неизменная часть формы, ­— объясняет служащая колонии. —­ По правилам голова должна быть покрыта. Именно платком, а не кепкой или бейсболкой. Зимой женщины носят теплые платки, а летом — легкие.

Среди жюри — модельер, специалист отрасли легкой промышленности, общественный наблюдатель и сотрудники ГУФСИН

В честь праздника, а в этот день отмечался День легкой промышленности, девушкам разрешили их снять. Асимметрия, бритые виски, клиновидная челка, яркий макияж. Оказалось, что в колонии проходили курсы по парикмахерскому искусству, на которых женщины овладели этим мастерством, и теперь создают прически сами. Периодически сюда приходит парикмахер, и каждая из осужденных выбирает свой стиль.

Аппликация на платье в виде автомата

— Нам разрешают краситься, —­ говорит Мария, одна из осужденных. —­ Это помогает нам держаться в форме, не опускаться, чувствовать себя женщинами в данных обстоятельствах, не расслабляться. И просто быть красивыми!

В прошлые годы для конкурсов шились бальные платья, костюмы на экологическую тему и футуристические костюмы

Судя по тому, насколько дружными аплодисментами поддерживали женщины друг друга, и отношение друг к другу здесь достаточно товарищеское.

Платок-хаки

Одна из коллекций представляла парные луки «Небо» и «Земля». Первый был создан из светлого авторского камуфляжа, рукава «летучая мышь» были похожи на крылья аэроплана, штаны — а-ля галифе со множество пуговиц по сторонам. В силуэте легко угадывался самолет. В образе «Земля» в оформлении платья использовались настоящие оловянные солдатики и мини-фонарики.

Красные пилотка и кеды ручной работы, принты-надписи на джинсовом сарафане

Девушки выходили с рюкзачками за спинами, которые при легком движении руки превращались… рюкзаки превращались… в куртки! Так же, как в фильме «Бриллиантовая рука», только без конфузов. А одна из курток и вовсе трансформировалась в плащ-палатку.

Девушки держались на сцене, как профессиональные модели

— Жалко только, что все это остается здесь, внутри периметра, и никто их не увидит, — жалуется одна из авторов. — ­Мы очень рады появлению здесь гостей и модельеров, которые могут оценить наши старания.

Модельер Наталья Шостина в восторге от коллекции

День сурка и прекрасное далеко

Яркая брюнетка делала фоторепортаж. Оказалось, девушка тоже несет наказание. У нее что-то не ладилось с фотоаппаратом.

Местный фотограф ловила даже сложные ракурсы

— Старенький уже, местный, и вспышку нужно к нему попросить купить, — рассуждала фотограф.

Выяснилось, что девушка до колонии не занималась фотографией, освоила ее только здесь. Рассказывает: здесь много творческих женщин. Кто-то рисует, кто-то создает одежду, кто-то танцует:

— Вообще, жить можно. День начинается с зарядки, кормят три раза очень неплохо.

Маша — профессиональный повар. В колонии она научилась шить и занимается моделингом

— Только пирожное по праздникам дают. Но так и легче фигуру сохранить, — шутит, услышав разговор, девушка в темных очках, похожая стилем на Земфиру.

Но оказалась, что зовут девушку вовсе не как известную певицу, а простым именем Маша. Она из Екатеринбурга, работала поваром-технологом на крупных молочных и жировых комбинатах. Осуждена на большой срок за распространение наркотиков, выйдет на волю только в 2027 году.

Рюкзак на спинах девушек трансформируется в куртки

— Эта цифра звучит как прекрасное далеко. Когда это будет? Наркотиками пришлось заняться из-за денег. Дома ждут дети и мама. Такие мероприятия, как показ мод и концерты, которые мы устраиваем, украшают нашу жизнь, помогают отвлечься от рутинной повседневности. Ведь каждый день здесь повторяется, как день сурка. В отряде у нас есть музыкальный центр, мы слушаем музыку и смотрим скачанные фильмы, которые нам на флешке приносит начальница. Интернет запрещен. Сейчас все подсели на сериал «Пять минут тишины» по НТВ . А еще есть турниры по шахматам, шашкам, и танцевальные баттлы одно время проводили, когда с нами хореограф занималась. Но лично я книги больше люблю читать — про европейское Средневековье, Франция, Англия… Мама мне привозит. Нужно развиваться.

Костюм «Свободное плавание»

— Нельзя унывать, —­ пытается поддержать Марию ее бригадир по пошивочному цеху Алена. — И от этого никто не застрахован. Главное, что поддержка есть. Я из Москвы, дома ждут мама, брат и сестра. Сюда я попала, увы, тоже из-за наркотиков, только за личное использование. Мне дали три года, и, конечно, это не сравнится с Машиным сроком.

За кулисами

В колонии есть молельная комната, куда приходят батюшка и мусульманский священник имам, чтобы проводить службы и причащения.

Когда сюда попадают, все начинают верить в Бога, говорят местные. Правда, когда выходят, почему-то о нем забывают, ­сетует одна из сотрудниц колонии.

Активная поддержка

Среди осужденных немало москвичек, девушки из Екатеринбурга, Новосибирска и других городов. В их речи — непермский говор. Катерина ­— яркая стройная брюнетка со стильной короткой стрижкой, тоже оказалась жительницей столицы. Ей сорок лет. Два высших образования ­— физика-ядерщика и экономиста. Закончила Бауманку и университет печати. Дома ее ждут мама, муж и двенадцатилетний сын. Навещать себя женщина им не разрешает.

Розовые пряди в тренде

— Пермь далеко, — ­говорит Катя, —­ а я не из суперзажиточной семьи. Стыдно, но в колонию попала из-за того, что принимала наркотики. При мне нашли пакетик. И я согласна, что это должно наказываться. Мне дали три года, осталось быть здесь шесть месяцев. Ребенок ждет, очень ждет, когда я вернусь. Но, боясь сглазить, мы не затрагиваем эту тему, когда говорим по телефону. Правда, он невольно проговаривается, когда мы строим планы на будущее, и говорит: «Когда тебя отпустят».

На модели — мягкий берет и плащ из тонкой ткани, неожиданно сочетающийся с объемным меховым воротником. Акценты — пуговицы с военными эмблемами

Катерина находится в колонии не первый раз. Она уверяет: очень сложно для человека, который не первый раз находится в таких местах, говорить: «Да, я обо всем подумала и решила так больше не делать».

— Каждый раз думаешь и решаешь, а итоге ты снова здесь, ­— продолжает женщина, ­— Но я стараюсь использовать это время, чтобы развить в себе то, на что на свободе не хватало времени и, как глупо это ни звучит, мозгов. А здесь тебя ставят в ситуацию, когда ты должна что-то сделать или принять серьезное решение, вешают на тебя ответственность, которую ты должна нести, хочешь ты этого или нет. Потому что тебе будет крайне некомфортно, если ты этого не сделаешь. В итоге ты это делаешь и понимаешь, что это ты можешь делать и там, на свободе.

Роскошное пальто напомнило исторические костюмы для охоты царских семей

Катерину поставили бригадиром, и она поняла, что она может руководить людьми. Раньше ответственности избегала, была, по ее словам, «абсолютно свободным художником». Обнаружила эти навыки в себе лишь здесь.

— Когда я выйду, знаю, что смогу вынести этот навык и применить его там. Даже если меня возьмут простой швеей, у меня будут перспективы, я не буду бояться брать на себя ответственность. Мне кажется, что люди принимают наркотики, потому что нет реализации. А она важна не только в семье, но и в творчестве.

А под пальто оказался современный топ. Буквы светятся в темноте

Пока мы разговаривали с женщинами, жюри подвело итоги. Гран-при за парные костюмы «Голден-микс» вручили модельеру Евгении Зайцевой. Первое место за образ «Реалии войны» заняла Екатерина Хамерики и соисполнитель Нина Алексеева. Второе место за работу «Трансформация» получила модельер Евгения Голубева . Третье место было решено отдать Юлии Кораблевой и Юлии Сухих за работу «Патриот». Правда, Юлия освободилась несколько дней назад, и на показе ее не было. Всех участниц проекта наградили сладкими подарками, победительницам дали грамоты, конфеты, а кому-то и наборы таких заветных пирожных.

В оформлении плаща из грубой джинсовой ткани неожиданно использован шнур. Выглядит изящно, его линии мягко контрастируют со строгим геометричным силуэтом

Какие именно модели выбрала Наталья Шостина, можно будет увидеть на фестивале «Камwа», который пройдет с 27 по 29 июля в Хохловке. Тема фестиваля в этом году — «Племена». «Племена милитари» после показа в колонии тоже решили внести в программу будущего феста.

Спортивный вариант милитари. За спиной — ракеты для игры в бадминтон. На ногах — кеды ручной работы

Хаки скомбинирован с белой тканью

Юбка модели состоит из 350 погон. На рукавах — орнаменты из заклепок