12 пар босоножек в пастельных тонах для самых нежных летних образов

Любовь мировых модниц к пастельной палитре к лету так и не остыла, и теперь фэшиониста добавили к брючным костюмам, пальто, сумкам и ботильонам босоножки в нежных оттенках — лавандовом, лимонном, мятном, леденцово-розовом, голубом.

Это могут быть модели на каблуке — лучше устойчивом и авангардном, например, из дерева или пластика, изящные сандалии на плоской подошве с переплетениями из ремешков или «туфли Золушки» без задника с кокетливой пряжкой — все они отлично впишутся в романтичные летние образы и будут радовать вас и встречных принцев.