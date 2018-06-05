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12 пар босоножек в пастельных тонах для самых нежных летних образов
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12 пар босоножек в пастельных тонах для самых нежных летних образов 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Любовь мировых модниц к пастельной палитре к лету так и не остыла, и теперь фэшиониста добавили к брючным костюмам, пальто, сумкам и ботильонам босоножки в нежных оттенках — лавандовом, лимонном, мятном, леденцово-розовом, голубом.
Это могут быть модели на каблуке — лучше устойчивом и авангардном, например, из дерева или пластика, изящные сандалии на плоской подошве с переплетениями из ремешков или «туфли Золушки» без задника с кокетливой пряжкой — все они отлично впишутся в романтичные летние образы и будут радовать вас и встречных принцев.
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