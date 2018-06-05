11 коротких белых платьев на лето, как у Сиенны Миллер 

Какая вещь объединяет летние вечеринки, романтичные свидания, теплые вечера, жаркий отдых на морском побережье и зажигательные вечеринки в кругу друзей? Конечно, короткие белые платья, которые можно носить все лето напролет и не думать о том, будет ли ваш образ вписываться в те или иные обстоятельства — эти платья будут идеально смотреться вне зависимости от повода!
Лучше всего подкрепить белоснежное мини с оборками или вышивкой ришелье миниатюрной плетеной корзинкой, как это сделала признанная модница Сиенна Миллер, или обзавестись парой плетеных сумок — побольше и поменьше — и носить в них букеты цветов и любимые книжки, настраиваясь на лето, полное приключений, судьбоносных встреч и ярких эмоций.