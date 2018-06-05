11 коротких белых платьев на лето, как у Сиенны Миллер

Какая вещь объединяет летние вечеринки, романтичные свидания, теплые вечера, жаркий отдых на морском побережье и зажигательные вечеринки в кругу друзей? Конечно, короткие белые платья, которые можно носить все лето напролет и не думать о том, будет ли ваш образ вписываться в те или иные обстоятельства — эти платья будут идеально смотреться вне зависимости от повода!