Вчера в Нью-Йорке прошло вручение CFDA Awards — ежегодной премии британского совета модельеров. Премии в двух главных номинациях — «Дизайнер года» для женской и мужской одежды — достались креативному директору Calvin Klein Рафу Сиимонсу и Джеймсу Джеббе, дизайнеру Supreme. Симонс получает премию CFDA не первый раз — в прошлом году он победил в номинациях дизайна и женской, и мужской одежды. А вот Supreme оказались неожиданным номинантом: раньше уличные бренды в списках финалистов не фигурировали. Некоторые призеры были известны заранее: так, Наоми Кэмпбелл получила премию как икона стиля, Международная награда досталась Донателле Версаче, а главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул получил премию имени Евгении Шеппард за достижения в области медиа.
Полный список награжденных в разных номинациях смотрите тут.