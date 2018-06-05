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Calvin Klein и Supreme — победители CFDA Awards
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Calvin Klein и Supreme — победители CFDA Awards 

The Blueprint 58 минут назад
Фото: The Blueprint
Вчера в Нью-Йорке прошло вручение CFDA Awards — ежегодной премии британского совета модельеров. Премии в двух главных номинациях — «Дизайнер года» для женской и мужской одежды — достались креативному директору Calvin Klein Рафу Сиимонсу и Джеймсу Джеббе, дизайнеру Supreme. Симонс получает премию CFDA не первый раз — в прошлом году он победил в номинациях дизайна и женской, и мужской одежды. А вот Supreme оказались неожиданным номинантом: раньше уличные бренды в списках финалистов не фигурировали. Некоторые призеры были известны заранее: так, Наоми Кэмпбелл получила премию как икона стиля, Международная награда досталась Донателле Версаче, а главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул получил премию имени Евгении Шеппард за достижения в области медиа.
Полный список награжденных в разных номинациях смотрите тут.
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